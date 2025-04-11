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    桃園3業者長照專車 議員疑浮報請款

    桃園長照專車遭議員林志強爆料有浮報情形，市府則說明是數據誤植，並無浮報情形。（社會局提供）

    桃園長照專車遭議員林志強爆料有浮報情形，市府則說明是數據誤植，並無浮報情形。（社會局提供）

    2025/04/11 05:30

    載客與行駛里程數相同 社會局：廠商誤填報表所致 沒有溢領

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府現有一四四輛長照專車，與十四家運輸業者簽約提供載送服務，使用者預約搭乘按計程車費率跳表後打折收費，司機出車難免有載完長者後空車回公司等情形，載客里程數會小於總行駛里程數，民進黨市議員林志強卻發現，有三家業者連續三個月的兩個數據相同，昨在議會定期會社會局工作報告時質疑明顯有浮報請款情形，社會局長陳寶民允調查釐清。

    社會局居家及社區長照服務科代理科長朱秉慧會後受訪表示，經查這三家廠商是誤會載客里程數等同總行駛里程數，誤填報表所致，沒有浮報、虛報或溢領款項情事。

    依GPS紀錄、民眾簽單等資料審查

    朱表示，長照專車依使用者福利身分及載客里程數計費及補助，每人每月補助一八四○元、復興區二四○○元，依特約單位車輛GPS紀錄、載客里程數、民眾簽單等資料審查補助款項；以一般身分長照者為例，車資以Google地圖里程的一．二倍換算成計程車資，使用者自付廿七％，市府支付七十三％，長照專車只能用於醫療用途，最遠可至台北市及新竹縣市。

    議員：民眾反映長照專車難預約

    林志強表示，調閱長照專車營運資料發現，大部分業者的載客里程數，只有總行駛里程數的七成左右，但有三家連續三個月載客里程數等於總行駛里程數，恐有浮報的狀況，他還接獲反映長照專車很難預約、有的司機開到機場攬客等問題。

    朱秉慧表示，社會局不定期查核長照專車特約廠商服務情形，二○二二年實地查核時，曾發現廠商違反專車專用載送長照服務使用者、未於車身張貼長照接送標幟等，屬重大違規事項，已依契約規定與該廠商終止特約。

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