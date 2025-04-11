為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    豪雨急降 桃園50起積淹水

    楊梅區環東路往台一線方向的楊梅交流道下，昨上午水淹半個輪胎。（市府養工處提供）

    楊梅區環東路往台一線方向的楊梅交流道下，昨上午水淹半個輪胎。（市府養工處提供）

    2025/04/11 05:30

    平鎮環南車行地下道淹水 1輛汽車拋錨沒頂 駕駛逃生

    〔記者謝武雄／桃園報導〕中央氣象署昨早因北台灣受鋒面影響而發布豪雨特報，桃園市數個行政區急降雨釀災，桃園區傳出一名工人在下水道涵管整理纜線遭溺斃憾事，台鐵縱貫線內壢到富岡路段的軌面多處積水，致雙向停駛約五小時，旅客抱怨台鐵應變接駁措施差，平鎮區環南、中壢區中新等兩座車行地下道也淹水阻斷交通，前者還有一輛汽車沒頂，幸好駕駛逃生。

    平鎮、楊梅、八德降雨量 破百毫米

    市府災害應變中心於上午十一點三級開設，平鎮、楊梅、八德等三區昨的降雨量都破百毫米，以平鎮區達一二八．五毫米為最高，楊梅區一一八．五毫米、八德一○八．五毫米。

    水務局統計全市有五十起積淹水災情通報，其中，平鎮區延平路三段、快速路三段路口淹水達六十公分最嚴重；八德區和平路廿到五十號間水深卅公分，下午一點以後雨勢減緩，積淹水也逐漸散去。

    淹水路段 水務局布設15台抽水機

    水務局在易淹水路段布設抽水機十五台，包括龜山工業區興邦路、桃園區桃鶯路及興隆街口、蘆竹區中興路二○八號，及中壢工業區自強三路、自強七路、吉林三路及松江南路口等。

    四十三歲吳姓男子昨早駕駛休旅車在平鎮環南地下道拋錨，近十點時遇強降雨淹水，只好先行離開，車子請拖吊車移置，平鎮警分局獲報緊急到場處理，並封閉地下道，市議員王佩毓聯繫市府養護工程處開啟抽水機抽水，十一點排除，中午十二點四十五分恢復雙向通行。

    議員魏筠說，中壢區中北路二段一九○號一帶，昨早因豪雨成漂漂河，中新地下道淹水造成車輛不能往來，區公所處理到中午恢復通行；議員鄭淑方昨早十點半開車行經楊梅區楊梅交流道附近，發現水淹到半個輪胎，通報養工處協助通知公路局北區養護工程分局於十二點排除積水。

    平鎮區環南地下道上午因強降雨導致積水，一部休旅車在地下道中拋錨。 （記者黃政嘉翻攝）

    平鎮區環南地下道上午因強降雨導致積水，一部休旅車在地下道中拋錨。 （記者黃政嘉翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播