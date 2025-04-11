豪雨急降 桃園50起積淹水

楊梅區環東路往台一線方向的楊梅交流道下，昨上午水淹半個輪胎。（市府養工處提供）

2025/04/11 05:30

平鎮環南車行地下道淹水 1輛汽車拋錨沒頂 駕駛逃生

〔記者謝武雄／桃園報導〕中央氣象署昨早因北台灣受鋒面影響而發布豪雨特報，桃園市數個行政區急降雨釀災，桃園區傳出一名工人在下水道涵管整理纜線遭溺斃憾事，台鐵縱貫線內壢到富岡路段的軌面多處積水，致雙向停駛約五小時，旅客抱怨台鐵應變接駁措施差，平鎮區環南、中壢區中新等兩座車行地下道也淹水阻斷交通，前者還有一輛汽車沒頂，幸好駕駛逃生。

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平鎮、楊梅、八德降雨量 破百毫米

市府災害應變中心於上午十一點三級開設，平鎮、楊梅、八德等三區昨的降雨量都破百毫米，以平鎮區達一二八．五毫米為最高，楊梅區一一八．五毫米、八德一○八．五毫米。

水務局統計全市有五十起積淹水災情通報，其中，平鎮區延平路三段、快速路三段路口淹水達六十公分最嚴重；八德區和平路廿到五十號間水深卅公分，下午一點以後雨勢減緩，積淹水也逐漸散去。

淹水路段 水務局布設15台抽水機

水務局在易淹水路段布設抽水機十五台，包括龜山工業區興邦路、桃園區桃鶯路及興隆街口、蘆竹區中興路二○八號，及中壢工業區自強三路、自強七路、吉林三路及松江南路口等。

四十三歲吳姓男子昨早駕駛休旅車在平鎮環南地下道拋錨，近十點時遇強降雨淹水，只好先行離開，車子請拖吊車移置，平鎮警分局獲報緊急到場處理，並封閉地下道，市議員王佩毓聯繫市府養護工程處開啟抽水機抽水，十一點排除，中午十二點四十五分恢復雙向通行。

議員魏筠說，中壢區中北路二段一九○號一帶，昨早因豪雨成漂漂河，中新地下道淹水造成車輛不能往來，區公所處理到中午恢復通行；議員鄭淑方昨早十點半開車行經楊梅區楊梅交流道附近，發現水淹到半個輪胎，通報養工處協助通知公路局北區養護工程分局於十二點排除積水。

平鎮區環南地下道上午因強降雨導致積水，一部休旅車在地下道中拋錨。 （記者黃政嘉翻攝）

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