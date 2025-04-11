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    首頁　>　生活

    機器人大賽 台南聯隊晉級世界賽

    2025/04/11 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南學子參加二○二四─二○二五FIRST機器人大賽台灣選拔賽，在一七二支隊伍激烈角逐中，共卅六隊勇奪卅七獎。其中，石門國小榮獲FLL Explore項目全國冠軍，由台南一中、北門高中、新營高中及港明高中（國中部）組成聯隊，更在FTC項目取得晉級世界賽的資格，表現優異。

    FTC聯隊成員表示，參加比賽就像經營一家公司，除了技術，更考驗團隊的整合力。團隊分成機械、程式、文書三組，每週定期討論進度，雖然過程辛苦，也讓隊員更懂得合作與領導的重要，並發現科技可以很生活、很有趣。

    石門國小校長劉珍琳說，他們花了將近半年準備，從找資料、寫設計到反覆練習簡報，每一位隊員都付出很多心力。

    教育局指出，FIRST機器人大賽由美國非營利組織FIRST（For Inspiration and Recognition of Science and Technology）主辦，依年齡設計五種比賽項目，FTC為十二至十八歲、FLL Explore為六至十歲。今年聚焦「海洋」議題，鼓勵學生從生活出發，解決實際問題。世界賽將在美國休士頓舉行。

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