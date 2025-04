機器人大賽 台南聯隊晉級世界賽

2025/04/11 05:30

〔記者洪瑞琴/台南報導〕台南學子參加二○二四─二○二五FIRST機器人大賽台灣選拔賽,在一七二支隊伍激烈角逐中,共卅六隊勇奪卅七獎。其中,石門國小榮獲FLL Explore項目全國冠軍,由台南一中、北門高中、新營高中及港明高中(國中部)組成聯隊,更在FTC項目取得晉級世界賽的資格,表現優異。

FTC聯隊成員表示,參加比賽就像經營一家公司,除了技術,更考驗團隊的整合力。團隊分成機械、程式、文書三組,每週定期討論進度,雖然過程辛苦,也讓隊員更懂得合作與領導的重要,並發現科技可以很生活、很有趣。

石門國小校長劉珍琳說,他們花了將近半年準備,從找資料、寫設計到反覆練習簡報,每一位隊員都付出很多心力。

教育局指出,FIRST機器人大賽由美國非營利組織FIRST(For Inspiration and Recognition of Science and Technology)主辦,依年齡設計五種比賽項目,FTC為十二至十八歲、FLL Explore為六至十歲。今年聚焦「海洋」議題,鼓勵學生從生活出發,解決實際問題。世界賽將在美國休士頓舉行。

