柳營土芒果節登場 4/19相揪「摃檨仔」

2025/04/11 05:30

〔記者楊金城／柳營報導〕柳營土芒果節十九日將在太康有機農業專區登場，義士路芒果綠色隧道部分封路，開放民眾「摃檨仔（打芒果）」，回味兒時樂趣，也有鐵馬行、雙層觀光巴士帶領民眾遊賞柳營，帶動觀光。

市府副秘書長殷世熙、柳營區長顏文穗和里長昨為土芒果節宣傳行銷，還體驗拿撈網採摘土芒果，十分趣味，殷世熙說，土芒果節一年只有一次，不來可惜。

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太康芒果綠隧全長四公里，兩旁種植芒果行道樹一二六五棵，樹蔭蔽天，有「南瀛八景」美譽，今年因氣溫冷熱交替太大，芒果花盛開，但結果率偏低。

顏文穗指出，柳營有土芒果節和牛奶節兩大特色產業活動，土芒果節結合柳營牛乳、太康有機專區，讓遊客深度認識柳營特色產業。

土芒果節推出暢遊查畝營鐵馬行、柳營觀光列車、食農教育體驗DIY、摃檨仔、乳牛彩繪DIY、芒果青和有機蔬果等農特產品展售會，還有街頭藝人、社區表演、柳營鮮乳製品及米蛋糕等品嘗。

鐵馬行帶領遊客騎行查畝營自行車道，遊賞芒果綠隧、德元埤荷蘭村、尖山埤渡假村、乳牛的家、劉啟祥美術紀念館、吳晉淮音樂紀念館等知名景點，也可在太康有機專區搭乘雙層觀光巴士，輕鬆遊賞柳營人文地景之美。

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