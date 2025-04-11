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    楠西螢況佳 週末訪火金姑兼賞桐花

    台南螢火蟲盛況持續大爆發，其中楠西區梅嶺伍龍步道賞螢活動，現在不須預約報名即可自行入山。 （台南市觀旅局提供）

    台南螢火蟲盛況持續大爆發，其中楠西區梅嶺伍龍步道賞螢活動，現在不須預約報名即可自行入山。 （台南市觀旅局提供）

    2025/04/11 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市螢火蟲（火金姑）盛況持續大爆發，其中，楠西區梅嶺伍龍步道的螢況至本週仍佳，自伍龍步道往上步行約一百米，就有數量頗多的螢火蟲可以欣賞。觀旅局表示，賞螢活動的假日預約及總量管制已結束，現在不須預約報名即可自行入山，歡迎民眾前往賞螢。

    假日預約、總量管制已結束

    因螢況容易受氣溫及濕度等環境因素影響，想要賞螢的民眾須留意天氣，趁著好天氣欣賞美麗螢光飛舞景象。

    此外，梅嶺自然美景佳，本週六將在梅嶺大湖桶桐花步道舉辦「台南市桐花祭」，推出花樹音樂會、桐聚道市集、青梅手作坊，建議民眾安排一趟楠西之旅，白天可在龜丹溫泉區泡美人湯、欣賞花旗木，接著再上梅嶺品嚐在地美味料理，傍晚登上伍龍步道賞螢，體驗最在地的大自然饗宴。

    觀旅局局長林國華表示，梅嶺螢光花泉季賞螢活動的假日預約及總量管制已結束，為維護螢火蟲生態，仍然禁止車輛進入伍龍步道。

    而為振興震後的楠西觀光，鼓勵遊客探索楠西區，螢光花泉季集章抽獎活動將持續至四月廿日，有住宿券、泡湯券、農特產品等豐富獎品。

    白河、新化、南化賞螢至月底

    此外，觀旅局指出，台南賞螢點除了楠西梅嶺風景區，還有白河南寮、新化林場、南化關山等三處，均是由民間自辦的賞螢活動，採付費、限額、須事先預約報名方式辦理，以兼顧觀光與生態保育的平衡，目前均持續開放報名中。三處主辦單位預估螢況可持續到四月底，遊客可預約安排行程。

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