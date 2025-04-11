媽祖生日 萬丹天鳳宮辦博杯比賽

屏東慈鳳宮17日到20日舉辦躦轎腳活動。（記者葉永騫攝）

2025/04/11 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕媽祖生日即將來臨，屏東縣各地的媽祖廟紛紛舉辦各項慶祝活動，屏東慈鳳宮十七日起到二十日四天舉辦躦轎腳等活動，萬丹西勢尾天鳳宮則是舉辦博杯比賽，頭獎十二萬元，屏市明鳳宮則是在十三日舉辦敬老平安宴抽獎活動，頭獎八萬八千元，還有不少廟宇也舉辦遶境活動慶祝媽祖生日，場面相當熱鬧。

屏東慈鳳宮 提供信徒躦轎腳

四月二十日是媽祖生日，各地的媽祖廟不是舉辦遶境活動就是辦平安宴，屏東慈鳳宮十七日上午十點舉辦義子女回娘家的祝壽團拜儀式，從十七日起到二十日的上午九點開始到晚上九點，在廟裡提供信徒躦轎腳，二十日上午八點則發放平安壽麵給信眾免費吃平安，二十六日上午十點則公開抽出點燈送汽車等的各種獎項。

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萬丹西勢尾天鳳宮則是從十七日上午九點起到二十日舉辦擲筊比賽，頭獎十二萬元，參加者必須先付一百元的擲筊券，初賽只要三聖筊就能參加二十日的決賽並獲媽祖紀念幣。

屏東明鳳宮則是在十三日晚上舉辦敬老平安宴，凡是六十五歲以上設籍屏東市的長輩都能參加並且還可參加摸彩活動，頭獎現金八萬八千元，還有晚會表演，預計席開二百桌。

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