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    屏縣5鄉鎮圖書館 閱讀力獲評績優

    屏東縣府攜手各鄉鎮市圖書館共同推動各項閱讀計畫，提升閱讀力。（屏縣府提供）

    屏東縣府攜手各鄉鎮市圖書館共同推動各項閱讀計畫，提升閱讀力。（屏縣府提供）

    2025/04/11 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕由教育部、國家圖書館聯合公布的「一一三年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，屏縣九如鄉、恆春鎮、長治鄉、瑪家鄉、三地門等五鄉鎮圖書館在「整體閱讀力表現」與「閱讀力躍升」評比榮獲績優，展現出色的閱讀推廣成果。

    九如鄉圖 借閱冊數年年成長

    屏東縣政府表示，屏東總圖發揮了母雞帶小雞的效益，帶動鄉鎮圖書館的閱讀力大幅進步。這五鄉鎮圖書館在充實館藏資源、空間建設改造及閱讀活動推廣等方面的努力，不僅提升當地的閱讀風氣，也展現圖書館在知識傳遞與文化推廣的重要。

    九如鄉圖書館連續四年「整體閱讀力表現」績優，是全縣三十三鄉鎮市圖書館的模範生，透過不同主題書展、多元學習活動，甚至結合當地學校推廣閱讀，帶動到館人次、借閱冊數年年成長；三地門鄉主動到各部落推廣閱讀及書籍借閱，結合部落耆老、藝術工作者等辦理多元的文化傳承課程，提升部落文化與閱讀風氣；瑪家鄉透過探索圖書館活動之辦理，宣導圖書館各項服務；長治鄉與恆春鎮也以各種多元閱讀計畫，增進鄉親圖書館利用率及閱讀風氣。

    文化處表示，為了提升全縣整體閱讀力，除了充實館藏書籍，也推動跨館通閱通還服務，讓全縣各館圖書流通服務更加便利；據統計，去年全縣公共圖書館借閱人次近百萬人次，借閱冊數達兩百五十八萬冊。

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