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    墾丁南灣換新妝 4/19起連嗨2個月

    墾丁南灣新風貌上線，米白色陽傘亮眼。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁南灣新風貌上線，米白色陽傘亮眼。（記者蔡宗憲攝）

    2025/04/11 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁南灣遊憩區以全新景觀迎接夏日，米白色陽傘取代過去雜亂景象，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）也趁勢推出「南灣沙灘嘉年華」，五月底的重頭戲將掀起兩天狂歡熱潮，邀請全國民眾一同感受南灣新魅力。

    更換米白色陽傘 規範塑膠椅顏色

    南灣沙灘換上米白色陽傘後，視覺清爽了不少，陽光下，一群年輕人在新景觀旁熱血開打沙灘排球，與遠處的藍天碧海交織成一幅夏日畫卷。過去被陽傘占滿的沙灘，終於還給遊客自由空間。墾管處今年痛定思痛，針對去年「陽傘陣」爭議全面整頓，不僅統一陽傘為米白色，還規範塑膠椅顏色，並嚴格要求業者閒置陽傘不得插設，恆春半島最美的金色海岸，正以全新姿態迎接遊客。

    南灣沙灘位於墾丁國家公園內，細軟沙灘與清澈海水讓它成為台灣代表性海灘，適合游泳、立槳（SUP）等水上活動，周邊珊瑚礁生態更孕育豐富海洋生物。為守護這片自然瑰寶，墾管處推廣無痕運動，盼遊客共同維護環境純淨。四月起一系列活動接力登場，包括四月十九日的「盛夏時光—沙灘排球趣味競賽」、五月二日的「晴光沙灘親子樂」，以及六月十四日的「遇見藍色珊瑚海」生態導覽等。

    匯集小農美食 夜晚還有樂團演出

    重頭戲落在五月三十日至三十一日的「南灣沙灘嘉年華會」，為期兩天的沙灘狂歡結合運動、音樂與市集，打造專屬南灣的夏日盛典。沙灘毛毛球、足球射門等趣味競賽讓親子與朋友同樂；「南灣海盜樂園」則為孩子設計冒險遊戲；市集攤位匯集在地小農、海洋友善商品與美食；夜晚更有樂團演出，讓海風伴隨旋律飄揚。

    海盜樂園 專屬孩子冒險遊戲

    去年南灣因陽傘亂象挨轟，遊客抱怨沙灘淪為業者「私人地盤」，墾管處雖強力取締，卻成效不彰。如今在屏東縣民宿協會青年團隊協助下，整頓計畫兼顧業者生計與遊客權益。遊客李小姐開心表示「以前沙灘全是傘，現在終於能好好看海！」墾管處處長陳乾隆說，「沙灘是大家的，會持續與業者溝通，調整配套，盼讓南灣成為永續觀光典範。」

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