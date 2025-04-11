台東山里舊鐵道活化 交長允今年啟動

山里車站具觀光潛力，交通部長陳世凱承諾責成觀光署與台鐵攜手合作，全力推動山里觀光路線。（記者黃明堂攝）

2025/04/11 05:30

陳世凱要求觀光署與台鐵整合地方資源 打造永續旅遊新亮點

〔記者黃明堂／台東報導〕台鐵東部幹線山里舊鐵道二○二一年入選交通部觀光經典小鎮，但觀光發展遲滯，立委莊瑞雄爭取活化，交通部長陳世凱承諾，今年就會啟動山里觀光發展規劃，並由觀光署與台鐵共同合作，整合地方資源，打造永續旅遊新亮點。

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莊瑞雄籲創造低碳旅遊

東部幹線從台東車站出發後馬上進入長長的隧道，從黑暗重見光亮後，彷彿進入寧靜世界，在山中疾駛通過一個迷你車站，這就是山里車站，最靠近台東站，卻也是旅客最少的站，除了幾班區間車停靠，對號列車都是疾駛而過，一天旅客只有個位數，靜謐在世外桃源，反而成了特色。

莊瑞雄表示，山里舊鐵道擁有舊車站、隧道群、原住民文化及自然景觀，入選交通部觀光經典小鎮，地方多年來持續推動活化，卻苦無資源對接。他指出，雖然部分隧道因地質敏感、蝙蝠棲息等因素不宜再開發，但中央應以更積極態度提出替代方案，如設置鐵馬驛站、整修主街道、設計導覽路線，創造低碳、在地、永續的旅遊模式。

研究設鐵馬驛站等方案

陳世凱肯定山里舊鐵道具有觀光價值，儘管有地質與生態限制，但朝替代方案的方向非常務實，後續將由觀光署針對鐵馬驛站、街道美化、導覽設計等方案進行研究，整合山里周邊資源，補強觀光機能。

陳世凱承諾，今年即啟動山里地區的初步規劃作業，並責成觀光署與台鐵攜手合作，全力推動山里觀光路線整體轉型。他強調，即使隧道本體不進一步開發，也應讓整體觀光價值被重新包裝與展現。

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