花改場研發 永續繁衍原生蘭花綬草

綬草又稱清明草，4、5月間開放。 （記者花孟璟攝）

2025/04/11 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕往年三至五月在花蓮防汛道路的草地，常有民眾拿著小袋子採摘綬草，因過度採集現在已經不容易看到，花蓮農改場表示，綬草是台灣原生的蘭花品種，也是平地最小巧的蘭花之一，清明盛開又稱清明草，為了不讓綬草族群因為採集過度造成野外族群消失，農改場研發組織培養技術，可大量生產種苗，並授權業者開發產品。

清明盛開 平地最小巧蘭花

綬草是台灣原生種蘭花，為蘭科綬草屬植物，過去遍布全島平地、低海拔向陽的草地，花莖從基部抽出穗狀花序，有粉色小花由下而向上陸續螺旋狀開放，顏色除了最常見的粉紅色、也有白花品系，根部有如人蔘，又稱盤龍蔘。

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花蓮農改場表示，為了避免野外族群因為人為採集消失，農改場建立綬草的組織培養量產種苗繁殖體系，野外的綬草有夏季休眠現象，培養的綬草可全年繁殖生產種苗，量產技術已移轉和曜生技公司等多家種苗業者，滿足人們對綬草的需求，並開發綬草商品於市場流通。

花改場指出，綬草雖然有灰黴病、葉斑病、薊馬、蚜蟲及介殼蟲等病蟲害，使用亞磷酸、枯草桿菌、苦楝油等非農藥資材即可控制，再搭配適當的有機肥培管理，可推廣農民應用，不僅可以做成健康商品，也可做為迷你蘭花盆栽。

花蓮農改場研發綬草組織培養技術，可大量生產種苗。（農改場提供）

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