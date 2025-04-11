花蓮教師會館 將改建372戶社宅

荒廢已久的花蓮教師會館將改建為372戶的社會住宅。圖為完工示意 圖。（國家住都中心提供）

2025/04/11 05:30

荒廢逾10年淪蚊子館 已啟動拆除工程 最快2029年完工

〔記者游太郎／花蓮報導〕荒廢已逾十年的花蓮教師會館，一度淪為花蓮最大蚊子館，國家住宅及都市更新中心規劃興建三百七十二戶社會住宅，最快二○二九年完工。

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花蓮教師會館於一九九六年七月完工，隔年教育部辦理標租，由國統大飯店以七千七百四十萬元得標，當年吸引大批觀光客、國內公民營機構前來，是花蓮地區知名度相當高的飯店，後來因為教育部與國統飯店間的產權爭議，二○一○年停用後，隔年由教育部取回列管，但十四年來缺乏管理，變成花蓮最大的「蚊子館」。

鋼筋外露、環境雜亂 如同廢墟

當地民眾說，教師會館長年缺乏管理、維護，不但牆面明顯剝落、鋼筋水泥體也突出外露、環境雜亂如同廢墟般，自從傳出國家住都中心規劃興建「北昌安居」社宅後，附近居民都很高興，希望成為當地新的地標，也帶動商機和發展。

當地居民說，目前教師會館正進行外部及內部裝潢拆除工程，希望將當地亟需的公共停車空間妥善規劃，不要進駐了三百七十二戶後，反而造成生活品質機能下降，未來將透過吉安鄉公所等單位向國家住都中心反映，希望迎來全新的生活環境，而不是成為負擔。

居民盼妥善規劃 公共停車空間

根據國家住都中心規劃，「北昌安居」未來除提供三百七十二戶社會住宅，滿足周邊租屋需求外，並將設置商業空間、托嬰中心、身心障礙者社區日間照顧中心及身心障礙者社區日間作業設施等，藉此提升當地的社福服務量能，符合社會住宅設立的需求。

「北昌安居」社宅位於吉安鄉建昌路，基地鄰近北昌國小、花蓮高農、中山市場及慈濟醫院，位於花蓮中心生活圈範圍內，車行五分鐘即可抵達花蓮火車站，交通便捷且機能完善，被視為黃金地段。

花蓮教師會館正進行外部及內部裝潢拆除作業。（記者游太郎攝）

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