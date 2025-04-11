阻紅火蟻擴散 宜縣強化灑藥密度

宜蘭動防所人員在蟻丘裡灌藥。（資料照）

2025/04/11 05:30

每月用藥及監測 防治面積控制在200公頃左右

記者王峻祺／專題報導

外來種入侵紅火蟻兇殘，防治困難，侵擾台灣廿年，全台迄今仍有十二縣市、七萬多公頃土地被農業部列為防治區。宜蘭在二○○九年發現首例並積極防治，曾於二○一六年成功解除列管，未料，二○一九年再現蹤。近年來在動植物防疫所加強密度灑藥下，防治面積控制在二○○公頃左右，未再擴散，被中央認證是全國模範生。

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主要集中員山、三星農荒地

據農業部去年統計資料，全國紅火蟻入侵需防治面積，宜蘭排名第四，最少為二公頃的基隆市，最多則是桃園四萬多公頃，情況最嚴重。宜蘭二一五公頃主要集中員山鄉、三星鄉的農荒地。

二○○九年宜蘭市首度有十多頃農地被入侵，縣府隨即投入全縣監測及用藥，並和國家紅火蟻防治中心啟動撲滅計畫。二○一六年十二月，成功撲滅縣內紅火蟻，解除一四六公頃列管面積。

隨回填土方、花卉植栽入境

未料，二○一九年五月，宜蘭科學園區波斯菊花田，又發現十七座蟻丘，動防所獲報展開灌藥清除並追查來源，推測是跟著回填土方和花卉植栽重返宜蘭。為防止擴散，宜蘭動防所採「加強灑藥密度」撲滅圍堵。

動防所指出，依農業部紅火蟻防治作業程序，每年灑藥四次，但宜蘭改為每月灑藥及監測，讓紅火蟻無法繁殖，降低生存率，宜蘭縣管土地共計十六處遭列管，去年解除四處、二處申請解除，防治中十處，中央管轄土地則有七處遭列管，三處申請解除。

動防所：將宣導 抽檢苗圃

動防所說，宜蘭屬零星、跳動式的據點入侵，維持一定面積的控制成效不易，尤其植栽買賣頻繁，蟲卵常伴隨土方、樹木及花卉進來，縣府將主動向業者宣導，也會進行苗圃抽檢。

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