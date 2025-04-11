《台中》中區大樓拆除鷹架傾斜 市府開罰

昨天中區公園路一棟老舊大樓拆除時，發生位於八樓鷹架傾斜狀況。（記者廖耀東攝）

2025/04/11 05:30

〔記者張瑞楨、蘇孟娟／台中報導〕包括新光三越公司氣爆等公安事故頻傳的台中市，昨天中區公園路一棟老舊大樓拆除時，發生位於八樓鷹架傾斜的驚悚狀況，隨時有坍崩危險，台中市政府都市發展局長李正偉勘查後說，業者應該先用鋼索固定柱子，但尚未固定之前，怪手就拆除樓板，導致樓板移位且推擠鷹架造成傾斜，已勒令停工並裁罰二．七萬元，限期二天內改善。

房仲資料顯示，此大廈屋齡約卅七年。都發局指出，該案領有建造執照，併案辦理拆除執照，將新建地上廿七樓、地下五樓大樓，目前是拆除地上八層，地下二層的舊建築。

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昨天中午鷹架往公園路方向傾斜，中市警局第一分局封鎖道路，都發局長李正偉會勘後指出，位於八樓向外延伸的樓板，要先用鋼索固定柱子，避免樓板移位，但業者沒有依程序施工，尚未固定柱子，在八樓的三輛怪手就動工拆樓板，導致樓板向外（公園路方向）移位，鷹架被擠壓傾斜，現場要求業者用鋼索回拉柱子與樓板，讓樓板回到原位置，施工鷹架也會隨著回到原來位置。

李正偉強調，該案承造人未做好安全防護，有危害公共安全疑慮，也沒有依施工計畫書的程序拆除，合併裁處二．七萬元，已要求施工單位昨夜完成緊急防護措施，其餘限期二日內改善完畢，之後才能申請復工。

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