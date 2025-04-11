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    《台中》罷免羅廷瑋 民相挺上架鎖喉看板

    民眾提供資源上架看板，呼籲下架立委羅廷瑋。（中六罷團提供）

    民眾提供資源上架看板，呼籲下架立委羅廷瑋。（中六罷團提供）

    2025/04/11 05:30

    〔記者蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕國民黨立委陳玉珍被起底，曾提案欲引進中國醫師到離島執業，台中市罷免國民黨立委羅廷瑋的公民團體「敲羅行動」指出，羅廷瑋也參與該提案連署，公民看不下去，提供資源上架八面看板，秀出羅廷瑋在立法院打架及鎖喉畫面，呼籲民眾看清並下架不適任立委；對此，羅廷瑋辦公室表示，不回應。

    中六罷團指出，羅廷瑋在立院荒謬行徑一籮筐，先前被指控霸凌台灣醫護人員，近日又被民眾發現，曾與陳玉珍等立委連署提案開放中國醫師來台灣離島執業，民眾看不下去，默默支援協助罷團。

    羅連署開放中國醫生執業 引不滿

    中六罷團說，集合民眾資源上架八面「罷免羅廷瑋、台中回正軌」看板，呈現羅廷瑋在立法院打架與鎖喉他人的真實畫面，盼讓台中六選區（中西東南區）民眾看清楚羅廷瑋的真面目，罷團還強調，掛看板碰到許多困難，但也有熱情民眾支持罷免而勇敢租借，他們呼籲市民站出來連署，讓台中重回正軌。

    此外，知名法醫高大成在自己診所外掛上「我繳稅不是為了養共匪」布條力挺大罷免，高大成說，疫情期間在野黨的立委，力推購買引發嚴重併發症的中國科興疫苗，現在藍白立委又推動中國配偶身分證六年改四年法案，還有藍委想引進中國醫師在離島執業，他憂心罷免若未過，將嚴重影響國家安全。

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