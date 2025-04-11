《台中》局處首長特別費年底集中花 議員促規範

市議員陳俞融質疑市府多個局處年底趕花特別費。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/11 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中市府前地政局長吳存金因涉特別費不實核銷而請辭，市議會昨天進行專案報告，民進黨議員陳俞融質疑，為何台中市很多局處首長都是在年底把特別費花光？尤其是人事處、新聞局及社會局最嚴重，認為中市特別費的支出模式缺乏計畫性，更強調各局處首長使用特別費要有明確規範。

人事處、新聞局、社會局最嚴重

陳俞融也表示，很多局處每月都編列請同仁吃飯等聚餐項目，詢問是否只請少數同仁？還是所有同仁都有機會被首長請客？而人事單位都有編列局處聯誼費用，難道是不夠用，還得讓局處首長自掏腰包？

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盧秀燕︰年節慰勞員工

對此，市長盧秀燕表示，特別費集中在年底，中央跟地方都一樣，因為年節要慰勞員工；她並表示，會請員工吃飯來獎勵員工，台灣人會透過吃飯表達謝意，但每一個局處表達謝意的方式不一樣，有些是發禮券、發小獎金；她強調，自己是政治人物、公眾人物，會給市民好示範 。

3局處首長 ︰依規定使用

台中市局處首長一個月特別費有三．九七萬，陳俞融表示，根據二○二三年及二○二四年的特別費使用資料顯示，多數局處在年度結束前的最後一個月集中花費大筆金額，其中人事處、社會局、新聞局三個局處總是在每年底十二月份就大量使用特別費，質疑使用沒有符合相關規範，但三局處首長則都表示，一切依規定使用。

陳俞融要求市府檢討年底集中花費問題，針對年底集中花費現象提出改善計畫，以確保經費分配更加均衡合理，避免前地政局長吳存金特別費案件，發生在其他局處身上，傷害台中市府威信。

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