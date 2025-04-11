《台中》文山焚化爐延宕 議員批盧秀燕問題丟給下任

台中市文山焚化爐改建拖延6年，預算暴增到85億餘元。環保局長陳宏益表示，今年底前會動工，工期約4至7年。（中市府提供）

2025/04/11 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕文山焚化爐改建何時完工？昨天在市議會受到不分朝野市議員的質疑，不但已拖延六年，預算從四○億餘元，暴增到八五億餘元，環保局長陳宏益還曾允諾去年底上網招標，但至今已四月，尚未招標？陳宏益表示，預計今年底前會動工，工期約四至七年；民進黨議員痛批，等於是市長盧秀燕任內都無法完工，把垃圾問題丟給下一任，導致垃圾大戰一觸即發，要求陳宏益下台。

去年底上網招標跳票 議員要求局長下台

陳宏益表示，因為一半新一半舊的焚化爐空污嚴重，現今規劃全部汰舊換新，各興建兩個四五○噸的焚化爐，預算雖八五．七四億元，但空污減少八、九成，預計今年內可以動工。

請繼續往下閱讀...

民進黨議員陳淑華痛批，文山焚化爐改建空轉，盧秀燕空污改善跳票。文山焚化廠更新延宕超過六年，陳宏益在議會承諾一定會在去年底上網招標，擺明欺騙議會，等於盧秀燕八年任期，無法完工啟用，垃圾問題及改善空污都要在下任市長。

同黨議員曾朝榮指出，文山焚化爐如今一點進度都沒有，六年已經過去了，「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，就是笑話。

議員憂垃圾大戰 7年工期面臨漲價問題

同黨議員何文海則痛斥陳宏益，文山焚化爐預算暴增到八五．七四億元，現今每日垃圾處理短絀已達二○八噸，掩埋場暫置達三五．五萬噸，照此下去，盧秀燕承諾卸任前不會發生垃圾大戰將會跳票。

同黨議員張芬郁、林德宇強調，文山焚化廠新爐啟用，影響大里掩埋場垃圾去化的時程，根據環保局所提供的資料，去年目前大里掩埋場的垃圾量是三四萬噸，以每年七萬噸增加，讓大里垃圾掩埋場爆量，必須到二○四二年才能去化，批欺侮大里人。

國民黨議員朱暖英也痛批工期為四至七年，不禁讓人擔心未來發包後，七年工期會不會有建材漲價問題，讓工期更加延宕。

無黨籍議員吳佩芸表示，環保局在前年確定民間機構參與公共建設的方式後，到現在已經兩年多，未曾送計畫給市府核定，導致文山焚化爐汰舊換新的進度一再延宕，陳宏益要負最大責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法