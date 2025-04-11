新北街舞大賽報名 前3名送韓國參賽

2025/04/11 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕由新北市府主辦的「國際街舞大賽」，今年賽事即日起至七月十六日受理報名，副市長劉和然昨天表示，比賽將於八月二、三日在板橋體育館舉行，只要入圍預賽就有獎金，總獎金達四十五萬元，其中「不限舞風一對一」的前三名，市府將全額負擔機票、住宿，送選手到南韓天安街舞錦標賽CIDC國際賽再展身手。

劉和然指出，去年舉辦街舞大賽吸引全國近三千名「舞林高手」競技及觀眾同樂，去年提供「不限舞風一對一」冠軍隊伍到南韓參加CIDC，今年擴大到前三名都有，賽事獎金也加碼，入圍預賽就有獎金。

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青年局長邱兆梅表示，街舞大賽即日起至七月十六日受理報名，三個競賽組別分別是青少年組排舞賽、霹靂舞一對一、不限舞風一對一；在入圍獎勵部分，青少年組排舞賽晉級決賽者可獲得三千五百元、霹靂舞及不限舞風為二千元；排名獎金部分，少年組排舞賽冠軍八萬五千元、亞軍五萬五千元、季軍三萬元、人氣獎六千元；霹靂舞冠軍二萬五千元、亞軍一萬五千元、季軍一萬元，不限舞風冠軍二萬五千元、亞軍一萬五千元、季軍一萬元。

青年局說，市府七月將推出「街舞職涯推廣分享營隊」免費活動，邀請業界人士分享表演創業與斜槓發展、國際賽事參與及國內外演出經驗，報名詳情將公告於青年局官網。

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