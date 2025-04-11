新北綠家扶輪社 6年助21弱勢戶修屋

新北綠家扶輪社社員分工合作，協助弱勢家戶居家修繕。（新北市社會局提供）

2025/04/11 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三重區一名李女士身體欠佳，無法穩定工作，獨自照顧卅多歲的多重障礙女兒，兩人居住在會漏水的老舊房屋，浴室也沒有無障礙設備，社會局媒合綠家扶輪社進場修繕，在社長謝宏育帶領下，集結室內設計、建築、水電背景的社員協助，修補屋頂漏水隙縫、屋內牆面補漆、更新照明及增設無障礙扶手，改善生活品質及居住安全。

社會局副局長許秀能昨天出席居家公益修繕成果發表會指出，新北綠家扶輪社已連續六年響應「新北市好日子愛心大平台」居家公益修繕服務，社員們各自發揮專業，從清運、油漆、房屋修繕到水電設備汰換更新，分工合作、出錢出力，至今幫助廿一戶弱勢家庭改善居住生活品質。

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許秀能表示，綠家扶輪社一年來提供四戶家庭居家修繕服務，包括協助鶯歌祖孫一家平房舊宅清潔改造、為經濟拮据的瑞芳弱勢家戶汰換機電設備及屋內外修繕等。

謝宏育說，該社二○一九年開始與社會局合作，攜手其他各社與同業公會協助弱勢家戶，曾遭遇許多案家屋況不佳、修繕工程浩大，但每當完工後，看見案家臉上的笑容，成就感難以言喻。

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