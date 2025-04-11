新北》芥菜種會設北區習藝所 助弱勢自立

芥菜種會執行長李肇家（左二）盼習藝所能以工「帶振」，助弱勢者習藝自立。（記者翁聿煌攝）

2025/04/11 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕基督教芥菜種會為幫助脆弱家庭因應日益嚴峻的環境變遷與生活挑戰，昨天啟動「北區習藝所」，將花蓮習藝所的社會企業模式與「以工帶振」理念擴展至北部，並同步推出線上「以工帶振供需平台」，結合技能培訓與工作機會，整合線上與線下資源，協助弱勢家戶自立生活、恢復穩定。

芥菜種會執行長李肇家指出，芥菜種會透過建構「以工帶振供需平台」、「案家生活照顧供需平台」與「員工福利供需平台」，以穩定的生產與銷售機制，讓愛心商品成為支持弱勢家庭的重要力量。

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其中，「以工帶振供需平台」是將培力成果轉化為商品的具體實踐，以「教育×經濟」的扶立思維，推動平台永續運作，藉由商品上架與行銷，帶動「人、工、錢」的正向循環，穩定弱勢家庭的生活與自立機會，陪伴社區需要者習得技能，恢復家庭正常生活。

單親爸爸丁先生育有兩名年幼子女，為照顧孩子放棄原本的廚師工作，轉做兼職粗工，但收入微薄，讓原本就拮据的狀況更顯困難，透過芥菜種會的認養服務和生活照顧箱等支持關懷，他參與居家清潔員培訓，接受派案補貼家計，並成為北區習藝所廚師，讓他得以自立生活，兼顧工作和養育子女的責任。

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