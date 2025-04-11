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    五股環保藝術公園跨河景觀橋 8月底完工

    五股環保藝術公園跨河景觀橋，預計八月底完工。（記者董冠怡攝）

    五股環保藝術公園跨河景觀橋，預計八月底完工。（記者董冠怡攝）

    2025/04/11 05:30

    未來居民往來洲子洋重劃區 可免繞路 改善人車爭道狀況

    〔記者董冠怡／新北報導〕五股環保藝術公園跨河景觀橋預計八月底完工，新北市副市長朱惕之昨天視察工程表示，五股垃圾山環境整治成「夏綠地」後，市府再斥資二億餘元，在芳洲路、中興路間打造跨越五股坑溪的景觀橋，提供行人、輪椅族、單車騎士專用，目前工程進度八成一，完工後將改善過去往來洲子洋重劃區、五股環保藝術公園繞路、人車爭道的問題，提升通行安全。

    進度8成 提供行人、單車專用

    市府水利局長宋德仁指出，居民先前往返洲子洋重劃區芳洲路、五股環保藝術公園，必須繞行市區道路約一至二公里，而且行人要和車輛爭道，非常危險，因此新建跨河景觀橋，二○二三年底開工，採下拱式鋼構設計，橋身長一五○公尺、橋面寬六公尺，設有休憩座椅，左、右岸皆配置無障礙電梯方便通行，還有植栽綠美化及夜間光雕照明。

    夜間光雕照明 可望成新地標

    他說明，工程已把未來洪水平原管制解禁的可能性納入考量，橋梁梁底高程抬升至十．七一公尺，高於計畫堤頂高度九．七一公尺，替將來堤防加高工程預留施作空間，三月已完成主橋吊裝，並在汛期前撤離河道上施工構架等設施，工程進度八十一．一％，待八月完工後，就能一邊在橋上漫步、一邊俯瞰公園或遠眺觀音山。

    議員建議同步改善周邊環境

    市議員陳明義建議，市府應同步規劃陸橋周邊環境改善，例如民眾反映五股環保藝術公園的狗公園內，常有碎石讓毛小孩受傷，以及鄰近兒八公園彩虹跑道側圍牆進行彩繪等，提升當地生活品質。

    五股區長藍瑞珉說，針對公園公共廁所、裝置藝術等環境優化，將視人潮、使用情況及後續發展逐步調整，提供民眾優質舒適的遊憩空間。

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