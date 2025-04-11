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    首頁　>　生活

    新北蘆洲首座社宅開工 規劃456戶

    新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅昨天開工，圖為完工模擬圖。（新北市城鄉局提供）

    新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅昨天開工，圖為完工模擬圖。（新北市城鄉局提供）

    2025/04/11 05:30

    共構公共停車場 將打造910席車位 結合社福設施 預計2029年完工

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅昨天開工，市府城鄉發展局長黃國峰表示，這是蘆洲區首座社宅，總工程經費四十五億餘元，興建四五六戶，基地鄰近捷運蘆洲站、蘆洲國民運動中心，未來有五股泰山輕軌F05站，引進身心障礙者社區式日間照顧中心等社福設施，規劃四三○格汽車位、四八○格機車位，預計二○二九年完工。

    近捷運蘆洲站 將設身障者日照中心

    副市長朱惕之主持開工典禮表示，將興建地上十七層、地下三層，提供四五六戶社宅，包括經濟房型九十二戶、一房型二四七戶、二房型一○四戶、三房型十三戶，社宅一、二樓結合公共托育中心、公共化幼兒園、社區長照機構、身心障礙者社區式日間照顧中心，並再造三民公園，取得大片綠地空間，走路約五百公尺可抵達捷運蘆洲站，生活機能便利。

    交通局停車管理科代理科長王昶閔說明，蘆洲區光華段停車場位於三民路及永平街卅二巷交叉口，土地原為蘆洲警分局拆遷舊址，交通局二○二三年工程招標期間先闢建為平面臨時停車場，提供一四四格汽車位；這次停車場與社宅共構工程，由交通局出資十三．四億餘元，興建地下三層停車場，預計二○二九年底完工，將提供四三○格汽車位與四八○格機車位。

    黃國峰表示，社會住宅「只租不售」，並採租金分級方式，依據申請人所得狀態訂定不同租金，為青年提供安心、可負擔的居住選擇。

    議員︰同時解決居住問題和停車需求

    市議員李倩萍說，蘆洲舊社區過去停車位不足，社宅與停車場共構同時解決居住問題和停車需求，補足當地公設少的缺失，其中市府設置身障者社區式日照中心值得肯定，讓身障孩子長大後能去小型作業所以外的地方，家長也獲得喘息空間。

    市議員王威元認為，興建社會住宅是好事，但周邊居民對施工期間的噪音、廢氣感到疑慮，建議市府加強溝通，確保民眾「未蒙其利、不先受其害」。

    朱惕之補充，捷運環狀線北環段施工中，五股泰山輕軌也送中央審議，未來還有蘆洲醫院與銀河灣計畫，蘆洲地區發展指日可待；市府目前與中央政府合作興辦三．六萬戶社宅，未來將在開發區劃設五％社福用地，長期目標興建四．五萬戶社宅。

    新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅昨天開工，新北市副市長朱惕之主持開工典禮。（記者陳奕劭攝）

    新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅昨天開工，新北市副市長朱惕之主持開工典禮。（記者陳奕劭攝）

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