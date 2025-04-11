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    首頁　>　生活

    誠正國中蓋社福大樓 空間配置待優化

    2025/04/11 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安推動的第一個校園EOD（市有建物及用地整合運用導向之都市發展）案「誠正國民中學校舍改建暨社福大樓新建工程」，去年已發包規劃，昨進行都市設計及土地使用開發審議，由於空間使用機能複雜，審議委員建議整合需求，評估縮減球場再釋出空間，決議請代辦單位新建工程處跟建築事務所調整後，重新提案送審。

    誠正國中位於南港富康街一巷，臨捷運南港展覽館站七號出口，因校舍氯離子偏高、混凝土剝落，由教育局推動改建，委由新工處代辦興建校舍及社福大樓（含區民活動中心、幼兒園、日照及長照中心、社會住宅）、地下停車場；教育局表示，預計下半年開工拆除。

    審議委員認為空間機能複雜，在交通動線、綠化設計、圖書館及生態水池配置、幼兒及長者接送上有諸多問題，包括與周邊環境如捷運站的銜接等，希望設計單位整合需求，縮減球場釋出更多空間做合理配置。

    新工處表示，將再與社會局研商日照中心的內部空間規劃；縮減球場部分，因老師認為現有球場空間仍有教學需求，還需再溝通。會議主席劉美秀裁示，請新工處跟建築師事務所參考委員們的意見，將空間配置再做優化、調整，盡速重新提案。

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