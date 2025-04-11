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    傳統兼創新 戲春大稻埕藝術節4/18登場

    大稻埕創意街區發展協會主辦第九屆「2025戲春大稻埕」藝術節，將於4月18日至27日登場。（記者劉詠韻攝）

    大稻埕創意街區發展協會主辦第九屆「2025戲春大稻埕」藝術節，將於4月18日至27日登場。（記者劉詠韻攝）

    2025/04/11 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕「二○二五戲春大稻埕」藝術節將於四月十八日至廿七日登場，大稻埕創意街區發展協會理事長范樓達表示，今年聚焦國際交流，以大稻埕被譽為「戲窟」的文化特色為背景，結合傳統戲曲與創新元素，邀請民眾「看戲、聽戲、玩戲、做戲」，以不同方式走進大稻埕街屋，同時串聯四十九間在地店家，活絡街區經濟。

    東京高圓寺阿波舞 首度迪化街演出

    范樓達表示，具有深厚文化底蘊的大稻埕不僅是百年商場，當地老鋪販售的中藥及茶葉產業，都承載著舊時代的獨特性；今年延續去年秋天與東京高圓寺純情商店街的交流互動，百人阿波舞也將首次跳進迪化街，屆時百名舞者將在街頭帶來極具特色的舞姿與傳統音樂。另設有體驗工作坊，讓參與者學習阿波舞的獨特動作與文化體驗，而為讓國際觀光客深度了解台灣戲曲特色，也有英語導覽與戲曲體驗場次。

    范樓達表示，活動期間從白天到晚上都有許多戲曲活動、DIY、騎樓電影院，讓大家可以用不同方式走進大稻埕的街屋，並與南海扶輪社合作捐血兌換消費券，串聯四十九間在地店家活絡街區經濟。另外，活動主視覺邀請紙藝魔法師洪新富與設計團隊打造，透過精緻的紙雕工藝與設計，呈現大稻埕深厚的傳統文化。

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