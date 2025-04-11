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    交部導入沉浸式體驗 提升學童交安教育

    雲林土庫國小將淘汰課桌椅重新打造成「雙語交通教育」造景，深獲學童喜愛。 （資料照，記者李文德攝）

    雲林土庫國小將淘汰課桌椅重新打造成「雙語交通教育」造景，深獲學童喜愛。 （資料照，記者李文德攝）

    2025/04/11 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部將二○二三年訂為交通道路安全基準年，目標在二○三○年將交通事故死亡人數降到基準年的一半。昨天公布今年一月道路安全統計，交通事故死亡人數和行人被車輛撞死的人數都有下降，但「兒少死亡」人數高達九人，比二○二三年同期增加五十％。

    一月兒童交通事故死亡增5成

    今年一月的數據與基準年比較，整體交通事故中，卅日死亡人數是近三年新低，行人死亡數也是歷年同期最低。但交通部長陳世凱指出，遺憾的是，在「兒少死亡」部分，有高達九人死亡，主因是今年一月國道火燒車事件，車上有三名兒童死亡。

    以今年一月份統計來看，機車事故死亡有一五三人（六十三．二％）、高齡者死亡有一一○人（四十五．五％）、酒駕造成死亡六人、行人死亡廿五人、兒少死亡九人。

    交通部昨天也公布用新興科技導入學校交通安全教育的研發示範計畫，用沉浸式體驗教學來提升學童對交通安全行為的理解，以平板作為學習設備，模擬演練情境。

    「交通入校」去年進入十九所學校，共八六○位學生參與，這項模擬教材可列入學校交通安全課程教材及教案，從學齡期培養危險感知和防禦駕駛觀念。

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