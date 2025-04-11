機器人世界盃 中市三國小包辦青少年冠亞軍

台中永隆國小、塗城國小、建平國小學生組成的聯隊，參加「機器人世界盃青少年組新加坡公開賽」一舉拿下冠亞軍。 （記者陳建志攝）

2025/04/11 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市永隆、塗城、建平國小學生，組隊到新加坡參加「機器人世界盃青少年組新加坡公開賽」，面對來自中國、韓國、新加坡等國的隊伍，在CoSpace搜救賽U12國際組一路過關斬將包辦冠軍、亞軍，小朋友們於頒獎後在會場拿出國旗拍照，開心能為國爭光。

指導教練陳芑任表示，因「救援地圖」都是賽前才公布，考驗學生臨場反應，必須在有限的時間內寫出程式操控機器人救護車，不僅要能避開障礙，順利感應地面顏色，並在六分鐘內救援出最多的人，可訓練學生的邏輯思考、處理問題和程式素養等能力。

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此次由永隆國小蕭椗曏、賴宥辰和塗城國小陳宥廷組成的隊伍，一路過關斬將拿下冠軍；塗城國小簡丞漢、簡睿毅和建平國小徐子晏組成的隊伍，雖在初賽時輸給韓國的隊伍，但檢討後，決賽時反敗為勝拿到亞軍，一舉囊括冠亞軍，開心的在會場拿出國旗拍照。

拿下冠軍的永隆國小蕭椗曏表示，寫程式的過程可以動腦，很喜歡這種自我挑戰的感覺，能拿到冠軍為國爭光真的很激動；拿到亞軍的塗城國小簡丞漢則說，很喜歡寫程式的過程，不管對戰輸贏，都能讓自己從中獲得成就感，很開心能夠獲得亞軍。

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