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    鼓吹「保完險再篩檢」 業務員不當話術攬客恐害慘寶寶

    政府補助21項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，只要出生滿2天，由醫院專業人員採取微量腳跟血，就能完成篩檢。（資料照，馬偕醫院提供）

    政府補助21項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，只要出生滿2天，由醫院專業人員採取微量腳跟血，就能完成篩檢。（資料照，馬偕醫院提供）

    2025/04/11 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕部分新手爸媽為讓寶寶順利投保，冒險延後新生兒篩檢，害孩子錯失黃金治療時機。衛福部國健署昨指出，已正式發文金管會，要求保險業者禁止散播「延後篩檢」的不實訊息，金管會也在三月底通知各保險公會，嚴禁業務員以此說法招攬客戶。

    網路上流傳「等保完險再做篩檢」的錯誤建議，國健署婦幼健康組簡任技正林真夙指出，許多先天性代謝異常疾病在新生兒時期無明顯症狀，一旦發病，常已對腦部和身體造成永久損傷，即使家族無遺傳病史，也應及早篩檢，守護寶寶健康。

    林真夙說，部分業務員為招攬生意，鼓吹延後篩檢，導致延誤診斷。其實金管會早在二○一二年規定，新生兒投保時，保險業者須載明篩檢項目屬於排除等待期疾病，不能因篩檢陽性直接拒保，也不得誘導家長延後或放棄篩檢。

    國健署提醒，政府補助廿一項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，出生滿二天即可由醫院專業人員以腳跟微量血液完成篩檢。根據統計，台灣新生兒篩檢率已超過九十九％，去年共篩檢出三三四○名異常個案，其中以「蠶豆症」最多，有二九五八人。

    國健署說明，蠶豆症為紅血球代謝異常，患童接觸蠶豆、臭丸、紫藥水或特定藥物，可能引發急性溶血性貧血，嚴重恐危及生命，但只要早期發現、避開危險物質，仍可健康成長，呼籲家長切勿被誤導，以免造成無法挽回的遺憾。

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