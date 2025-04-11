為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全國第一鮪 拍賣價跌4成

    重達216公斤、體長224公分的「全國第一尾黑鮪魚」，昨早在南方澳拍賣。（記者王峻祺攝）

    重達216公斤、體長224公分的「全國第一尾黑鮪魚」，昨早在南方澳拍賣。（記者王峻祺攝）

    2025/04/11 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕重達二一六公斤、體長二二四公分的「全國第一尾黑鮪魚」，昨在南方澳拍賣，但受美國關稅風暴、國內外股市暴跌影響，僅以每公斤七七○○元賣出，總價一六六萬三二○○元，雖非歷史新低，但相較去年的每公斤一萬三一○○元，少了五四○○元，跌幅逾四成。

    股市連日暴跌 競標平淡

    全國第一鮪在南方澳第三拍賣魚市場拍賣，農業部次長黃昭欽出席見證；但遇上美關稅衝擊，股票連日暴跌，不少買家縮手，雖有十多家業者搶標，但競爭過程平淡，拍賣價以每公斤五二○○元起標後，每標幾乎都以最低一百元為單位加價競標，買氣及價格均不如去年競爭激烈。

    「確實受關稅影響！」連五年標到第一鮪的三多屋國際事業公司負責人李奕立說，去年競標過程刺激，今年受到關稅風暴買氣明顯銳減，業者間喊價過程幾乎停滯，公司還是很高興能得標，會以平實價格賣給消費者，支持漁民也推廣黑鮪魚料理。

    農業部次長黃昭欽說，今年黑鮪魚季於南方澳拉開序幕，台灣遵循國際規範，配額更從去年一九六○公噸提升到今年二二○○公噸，作業海域過去雖常與日本漁民發生糾紛，但經五年協商談判，今年終於底定作業規則，提供台灣漁民更加安心、安全的捕撈環境。

    蘇澳區漁會總幹事陳春生說，南方澳去年總計捕獲四千多條黑鮪魚，今年預估也有同樣佳績，四到六月是產季，因屬高端魚貨，會再與縣府研擬多元促銷方案拉抬買氣。代理縣長林茂盛說，縣府會與漁民在合理配套措施下，配合漁業署政策持續推廣行銷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播