全國第一鮪 拍賣價跌4成

重達216公斤、體長224公分的「全國第一尾黑鮪魚」，昨早在南方澳拍賣。（記者王峻祺攝）

2025/04/11 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕重達二一六公斤、體長二二四公分的「全國第一尾黑鮪魚」，昨在南方澳拍賣，但受美國關稅風暴、國內外股市暴跌影響，僅以每公斤七七○○元賣出，總價一六六萬三二○○元，雖非歷史新低，但相較去年的每公斤一萬三一○○元，少了五四○○元，跌幅逾四成。

股市連日暴跌 競標平淡

全國第一鮪在南方澳第三拍賣魚市場拍賣，農業部次長黃昭欽出席見證；但遇上美關稅衝擊，股票連日暴跌，不少買家縮手，雖有十多家業者搶標，但競爭過程平淡，拍賣價以每公斤五二○○元起標後，每標幾乎都以最低一百元為單位加價競標，買氣及價格均不如去年競爭激烈。

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「確實受關稅影響！」連五年標到第一鮪的三多屋國際事業公司負責人李奕立說，去年競標過程刺激，今年受到關稅風暴買氣明顯銳減，業者間喊價過程幾乎停滯，公司還是很高興能得標，會以平實價格賣給消費者，支持漁民也推廣黑鮪魚料理。

農業部次長黃昭欽說，今年黑鮪魚季於南方澳拉開序幕，台灣遵循國際規範，配額更從去年一九六○公噸提升到今年二二○○公噸，作業海域過去雖常與日本漁民發生糾紛，但經五年協商談判，今年終於底定作業規則，提供台灣漁民更加安心、安全的捕撈環境。

蘇澳區漁會總幹事陳春生說，南方澳去年總計捕獲四千多條黑鮪魚，今年預估也有同樣佳績，四到六月是產季，因屬高端魚貨，會再與縣府研擬多元促銷方案拉抬買氣。代理縣長林茂盛說，縣府會與漁民在合理配套措施下，配合漁業署政策持續推廣行銷。

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