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    雨勢今趨緩 明後天鋒面通過又降溫／桃園昨累積雨量逾150毫米 台鐵內壢到富岡站一度停駛

    受豪大雨影響，台鐵內壢站至富岡站昨天早上9點52分起因積水超過軌面，東、西雙線暫時停駛。 （取自臉書台灣便當管理局—附屬鐵路部 ）

    受豪大雨影響，台鐵內壢站至富岡站昨天早上9點52分起因積水超過軌面，東、西雙線暫時停駛。 （取自臉書台灣便當管理局—附屬鐵路部 ）

    2025/04/11 05:30

    〔記者林志怡、黃政嘉、吳亮儀／綜合報導〕昨日受鋒面通過影響，各地出現明顯雨勢，桃園日累積雨量破一五○毫米，台鐵內壢站到富岡站間積水超過軌道，列車一度停駛，緊急啟動內壢往返富岡間的公路接駁疏運旅客。台北鞍部測站日累積雨量也破百毫米。中央氣象署指出，今日各地降雨會明顯趨緩，迎來兩波鋒面之間的空檔，但週六將有另一波影響範圍更大的鋒面通過台灣，下週一北部低溫探十五度，日夜溫差大。

    台鐵內壢站至富岡站間，昨天早上九點五十二分起，因大雨致積水超過軌面，東、西雙線暫時停駛，內壢車站平交道全部淹沒在黃褐泥水中。

    台鐵公司統計，截至昨天中午十二時卅分止，總計影響廿三列次、旅客約五二一○人。台鐵表示，旅客得自乘車日起一年內，持未經使用的車票依規定退費。

    中央氣象署預報員林定宜說明，今日各地雨勢將明顯趨緩，恢復多雲到晴的好天氣，北部、花東地區仍有短暫陣雨，中部以北地區、其他山區午後有局部短暫陣雨，但雨量都不大，且西半部地區白天氣溫可達卅至卅一度，東半部地區落在廿四至廿七度。

    下週一北部低溫探15度

    林定宜說，週六至下週日清晨將有另一波鋒面通過台灣，影響範圍將比昨日更大，各地有陣雨或雷雨，民眾需注意短延時強降雨，且中部以北有局部大雨發生機率，下週日則因東北季風增強，氣溫明顯轉涼，落在十七至廿六度，僅東半部地區、中南部山區有局部短暫雨。

    此外，林定宜說，這波東北季風將在下週一減弱，各地恢復多雲到晴的好天氣，並持續至下週四，僅東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，各地白天氣溫恢復至近卅度左右，但下週一清晨受到輻射冷卻影響，北部、中部低溫約十五度，南部十八至十九度，各地日夜溫差較大。

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