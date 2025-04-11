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    博士生留台灣 中研院快速入學月領4萬

    中研院推出「菁英博士生快速入學試行計畫」，招收去年底到今年初曾申請過國外大學博士班的本國籍學生，入學前兩年每月補助4萬元。中研院院長廖俊智昨到立院列席報告業務概況並備詢。 （記者羅沛德攝）

    中研院推出「菁英博士生快速入學試行計畫」，招收去年底到今年初曾申請過國外大學博士班的本國籍學生，入學前兩年每月補助4萬元。中研院院長廖俊智昨到立院列席報告業務概況並備詢。 （記者羅沛德攝）

    2025/04/11 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕近期國際政經局勢變動，不少學生海外留學計畫受阻。中研院推出「菁英博士生快速入學試行計畫」，招收去年底到今年初曾申請過國外大學博士班的本國籍學生，入學前兩年每月補助四萬元，通過資格考成為博士候選人後，第三年起每月增至五萬元。若已獲得國外頂尖大學博士班錄取資格，經審查通過，每月可再領取六千元獎學金。

    中研院國際處長孟子青表示，「菁英博士生快速入學試行計畫」招募的新生將於一一四學年度正式入學，獲選學生擇一進入中研院全英文的「國際研究生學程（TIGP）」涵蓋的十三個數理與生命科學領域博士學位學程就讀，第一波以台灣學生為對象，目前已開放申請。

    中研院長廖俊智表示，此計畫是針對申請到美國等海外學校，但因為國際局勢等導致計畫改變的學生，盼藉此將國內優秀人才留在台灣；未來也希望擴展到國際學生，放寬相關限制，吸引已經申請到美國學校的國際人才來台就讀。

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