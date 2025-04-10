為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國產材製課桌椅 花蓮自產自用

    林業及自然保育署花蓮分署與業者合作，使用國產材製作一批課桌椅給花蓮高農使用。（記者王錦義攝）

    林業及自然保育署花蓮分署與業者合作，使用國產材製作一批課桌椅給花蓮高農使用。（記者王錦義攝）

    2025/04/10 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮的木材製成花蓮學子使用的課桌椅！林業及自然保育署花蓮分署與業者合作，使用國產材製作一批課桌椅給花蓮高農使用，木材來自瑞穗山區人工林，是花蓮首間選用國產柳杉課桌椅的高中職，希望推廣國產木材多元應用觀念向下扎根，也展示促進人工林永續循環，振興本土林產業。

    花蓮高農秘書蔡金智說，校內許多課桌椅已出現老舊、晃動等情形，不適合學生上課使用，每逢一段時間就需汰換，學校響應林業及自然保育署花蓮分署使用國產材政策，採購國產柳杉課桌椅提供森林科使用，希望結合課程實際讓學生體會在地資源。

    林保署花蓮分署長黃群策說，這批課桌椅採用花蓮瑞穗人工林疏伐的柳杉木材，交由廠商製作成符合人體工學的課桌椅後，再賣給學校；花蓮分署過去曾與銅門國小合作，提供他們國產材課桌椅，這次是花農自己採購，是花蓮首間願意採購國產材課桌椅的高中職學校。

    這批課桌椅除具低碳足跡，也經過嚴格測試，符合CNS14430「學校普通教室用課桌椅」標準，通過多項強度及機能測試，確保耐用性與安全性。黃群策說，每張皆配有專屬追溯條碼，確保木材來源合法，也方便未來汰舊換新時追蹤管理，落實木材資源永續利用。

    新的課桌椅除散發淡淡的精油香氣，長度與寬度也比舊的大一些，學生坐起來感到相當舒適，學生表示，國產柳杉製作的課桌椅紋路溫潤，不僅提升外觀質感，實際使用也更舒服，強化學習環境氛圍。黃群策說，花蓮分署未來將在南華工作站成立國產材銷售中心，推廣花蓮在地國產材，也期待能進一步融入教學，透過產官學合作培育更多木工人才。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播