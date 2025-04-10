國產材製課桌椅 花蓮自產自用

林業及自然保育署花蓮分署與業者合作，使用國產材製作一批課桌椅給花蓮高農使用。（記者王錦義攝）

2025/04/10 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮的木材製成花蓮學子使用的課桌椅！林業及自然保育署花蓮分署與業者合作，使用國產材製作一批課桌椅給花蓮高農使用，木材來自瑞穗山區人工林，是花蓮首間選用國產柳杉課桌椅的高中職，希望推廣國產木材多元應用觀念向下扎根，也展示促進人工林永續循環，振興本土林產業。

花蓮高農秘書蔡金智說，校內許多課桌椅已出現老舊、晃動等情形，不適合學生上課使用，每逢一段時間就需汰換，學校響應林業及自然保育署花蓮分署使用國產材政策，採購國產柳杉課桌椅提供森林科使用，希望結合課程實際讓學生體會在地資源。

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林保署花蓮分署長黃群策說，這批課桌椅採用花蓮瑞穗人工林疏伐的柳杉木材，交由廠商製作成符合人體工學的課桌椅後，再賣給學校；花蓮分署過去曾與銅門國小合作，提供他們國產材課桌椅，這次是花農自己採購，是花蓮首間願意採購國產材課桌椅的高中職學校。

這批課桌椅除具低碳足跡，也經過嚴格測試，符合CNS14430「學校普通教室用課桌椅」標準，通過多項強度及機能測試，確保耐用性與安全性。黃群策說，每張皆配有專屬追溯條碼，確保木材來源合法，也方便未來汰舊換新時追蹤管理，落實木材資源永續利用。

新的課桌椅除散發淡淡的精油香氣，長度與寬度也比舊的大一些，學生坐起來感到相當舒適，學生表示，國產柳杉製作的課桌椅紋路溫潤，不僅提升外觀質感，實際使用也更舒服，強化學習環境氛圍。黃群策說，花蓮分署未來將在南華工作站成立國產材銷售中心，推廣花蓮在地國產材，也期待能進一步融入教學，透過產官學合作培育更多木工人才。

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