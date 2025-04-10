防校長遴選漏洞 宜縣訂「金岳條款」

2025/04/10 05:30

去年校長任滿4年連任遴選未果 改參與新任遴選竟獲通過 各界譁然

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣金岳國小去年爆發校長連任未通過遴選，結果卻以「新任」方式通過校長遴選留任原校，引起爭議，教育部也要求檢討。宜蘭縣府今年修訂校長遴選簡章，增訂「金岳國小條款」，明訂現職校長連任未獲原校同意，不得再參加原校新任校長遴選，避免再有漏洞產生。

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教師工會抨擊開「萬年校長」捷徑

一任校長任期四年，可申請連任一次四年，也就是八年；偏遠地區可連任二次，共十二年。金岳是偏鄉原住民小學，校長施麗霞去年任滿四年，爭取原校連任未獲通過，沒想到，她轉以「新任」校長參與遴選，竟獲通過。

這項結果引起譁然，宜縣教師工會抨擊，縣府大開「萬年校長」捷徑，未來現職校長只要不斷參加同校新任校長遴選，每任都是「新任」，任期就毫無限制，嚴重背離國民教育法規定。此外，同一校、同一批遴選委員，為何連任未通過、新任遴選卻可以通過？

只是，校長遴選辦法無相關限制，縣府當時表示，尊重遴選委員遴選結果，金岳國小是原民學校，同一校長在同校就是不得超過十二年，不會有萬年校長問題。不過，教育部認為，此案違反校長遴選機制公平性，要求檢討。

明訂連任未獲同意 不得再參加該校新任遴選

此事引起極大爭議，縣政府訂定宜蘭縣二○二五年國中小學校長遴選簡章，明訂「現職校長於連任未獲原校同意，不得再參加原校新任校長遴選；轉任他校未獲同意者，亦不得再參加轉任該校之新任校長遴選」。

縣府教育處昨坦言，校長爭取連任未獲同意，如果再用新任校長遴選方式獲通過並留任原校，這不是很奇怪，今年校長遴選簡章新訂規範，不容許類似情形再發生。

宜蘭縣有一百所國中小學，今年有十位校長申請退休，十九位申請轉任，共廿九所學校校長異動，佔近三成比例，另有七位校長申請原校連任。縣府將在四月十二日至七月五日，展開五波校長遴選，希望為各校找到好校長。

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