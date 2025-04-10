關稅衝擊蝴蝶蘭 農業部助成立產銷聯盟

農業部長陳駿季（右三）與蝴蝶蘭業者座談，針對成立產銷聯盟，允諾專案協助。（記者王涵平攝）

2025/04/10 05:30

〔記者王涵平／後壁報導〕針對美國關稅政策對台灣蝴蝶蘭產業衝擊，農業部長陳駿季昨與業者座談，業者建議成立產銷聯盟或者國家隊，開拓海外市場，降低關稅的影響，陳駿季希望業者能凝聚共識與向心力，允諾專案協助成立產銷聯盟，短期則會以金融支持先行，減少業者的損失。

部長與業者座談 允諾將專案協助

座談會在台灣蘭花生物科技園區舉行，農糧署簡報指出，二○二四年蝴蝶蘭外銷值四九.四億元，美國是蝴蝶蘭重點外銷市場。美國關稅提高對蝴蝶蘭產業衝擊風險提高，包括美國消費市場整體萎縮、原輸美貨品遲滯致國內造成排擠、被競爭對手國產品替代等。

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農糧署表示，六大措施一八○億元因應，金融支持廿四億元包括農業貸款利率加碼補貼；提升產業競爭力八十四億元，包括強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、取得國內外認驗證及標章以強化市場區隔等；開拓多元市場七十二億元，包括擴大國內外行銷活動。

金融協助措施適用對象擴大

陳駿季指出，金融協助措施適用對象擴大，包括具有輸美外銷實績或其外銷供應鏈關聯產業之農漁業者及農企業，並經農業部認定取得證明，且符合輔導農糧業經營貸款等五種條件者。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，美國宣布關稅措施至今，資訊相當混亂，協會已向農業部反映，盼能成立台美關稅應變中心，可即時提供台灣及美國雙邊業者正確資訊，以便與政府合作快速應變調整。此外，建議設立海外生產示範據點，以降低關稅障礙。同時希望政府協助成立產銷聯盟，短期可以出口獎勵減緩關稅帶來影響，並朝分散市場方向努力，減緩短期將面臨的銷售壓力。

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