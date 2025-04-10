產季延緩 關廟「金鑽」鳳梨量少價揚

金鑽鳳梨市場行情看漲，關廟區農會啟動收購、運銷。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/10 05:30

市場供不應求 創22年前SARS疫情以來同期新高價 訂單爆量湧入

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕受到氣候因素的影響，知名的關廟「金鑽」鳳梨產季延緩，目前市場供不應求，各界搶貨，價格飆漲，創下廿二年前SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情以來的同期新高；由於訂單爆量湧入，區農會展開收購，全力運銷。

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春節後氣溫低 鳳梨生長速度慢

農業試驗所嘉義分所副研究員官青杉表示，外銷日本暢旺，加上今年春節後氣溫仍偏低，影響鳳梨生長速度，成熟時間變慢，趕不及市場需求，因而帶動價格。鳳梨屬於低矮作物，去年接連的颱風，並未對植株造成嚴重傷害，且金鑽是低酸度的品種，已進入四月，收成品質都不錯，歡迎多享用國產水果。

關廟鳳梨栽培面積超過五百公頃，以十七號金鑽品種為主，在國內舉足輕重，區農會推廣部主任黃國斌說，供貨量不足，加上市場價格看漲，今年啟動收購、運銷作業也比以往晚了約十天。

黃國斌指出，目前關廟鳳梨產地價格每公斤飆破卅元，比以往同期平均翻漲了近五成，市場行情好，沒有賣壓，農會原本可先暫緩協助運銷，但各界訂單不斷湧入，因此也緊急展開收購，與批發商搶貨。

農會每公斤32元收購 全力運銷

產銷班員陸續將整車的鳳梨載抵集貨場，關廟農會投入人力進行分級、包裝，忙碌不已，黃國斌強調，現階段以優於坊間行情的每公斤卅二元收購，價格是二○○三年發生SARS疫情後的同期新高。

關廟區農會果樹產銷第七班書記林秋茂分析，收成延緩以及出口熱絡，外銷供果在成熟前先行採收，導致現階段「青黃不接」，嚴重缺貨，加上鳳梨正當令，商販爭相批售等，都是搶手的原因。

關廟區農會以自有品牌「金佳蒂」主攻內需市場，要有一定熟度才收購，標榜「在欉黃」，確保果肉鮮甜，裝箱後運銷至全國各通路。黃國斌認為，已過清明節，目前每天到貨量仍僅七千台斤左右，尚未破萬，可見坊間搶手程度；隨著天氣逐漸炎熱，鳳梨將會更香甜，值得推薦。

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