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    鹿港轉運站動土 明年底啟用

    各界期盼多時的鹿港轉運站BOT案，舉行動土典禮，將興建「鹿港英迪格酒店」與客運轉運車站。（記者劉曉欣攝）

    各界期盼多時的鹿港轉運站BOT案，舉行動土典禮，將興建「鹿港英迪格酒店」與客運轉運車站。（記者劉曉欣攝）

    2025/04/10 05:30

    佔地近3千坪 設置6席大客車月台 全縣首個5星級酒店 3年後完工

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕各界期盼多時的彰化縣鹿港轉運站，終於在昨天舉行動土典禮，縣長王惠美表示，客運轉運站將於明年底啟用，全縣第一個五星級鹿港英迪格酒店將於三年後完工，將提供一一五個房間，不只是打造鹿港新地標，也將讓鹿港觀光走上國際舞台！

    整合市區、公路及國道客運

    王惠美指出，她從當鹿港鎮長的時候，就想要把遊客留在鹿港，想要蓋一間五星級飯店，這個願望終於在她當縣長實現了。因為找到近一公頃的土地，在地企業帝寶車燈執行長、上京成公司董事長許叙銘號召下，金可集團董事長蔡國洲加入，並找來許多鹿港在地企業投資逾十二．五億元，起這次的BOT案。

    她強調，這次工程讓鄉親等了稍微久一點，但這是因為「要做就要做最好的」，未來這將是鹿港新地標，也是鹿港觀光走向國際化的開始。

    在地企業投資12.5億承擔BOT案

    許叙銘指出，他身為鹿港子弟，要為鹿港盡一份心力，也會說到做到，希望讓轉運站與五星級酒店為鹿港帶來全新的風貌，成為鹿港的驕傲。蔡國洲則說，希望在地企業一起共同完成所有鹿港人多年來的願望，重新找回鹿港的二鹿風華。

    鹿港轉運站基地位於鹿港鎮建國路，佔地近三千坪，鄰近生態公園、鹿港體育場、鹿江中小學，距離最近的景點為鹿港老街與鹿港天后宮，將興建客運轉運站與鹿港英迪格酒店。

    紅磚搭配「千帆入港」 打造新地標

    在客運轉運站部分，規劃有售票區、候車大廳與連鎖便利商店，提供六席大客車服務月台，將整合二條市區客運、十條公路客運，以及一條國道客運，預計明年底啟用。鹿港英迪格酒店則將興建地下一樓、地上十樓建物，外觀以紅磚搭配「千帆入港」的建築語彙為設計元素，將提供一一五間客房、室內溫水游泳池、咖啡廳、宴會廳、酒吧與健身中心等設施，預計二○二八年完工。

    鹿港轉運站BOT案開發商規劃興建2棟主體建築物，1棟就是地上10樓、地下1樓的「鹿港英迪格酒店」，有泳池與與115間客房，另1棟則是2層樓的客運轉運車站。（彰化縣府提供）

    鹿港轉運站BOT案開發商規劃興建2棟主體建築物，1棟就是地上10樓、地下1樓的「鹿港英迪格酒店」，有泳池與與115間客房，另1棟則是2層樓的客運轉運車站。（彰化縣府提供）

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