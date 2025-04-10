為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投罷馬罷游連署 本週進巷戰

    2025/04/10 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕「游頭馬面」雙罷團昨日公布二階連署雙破萬份，志工除繼續外送、得來速等連署便捷服務外，本週也將進入巷戰，走入巷弄宣傳並接受現場連署。另罷馬宣傳受阻，埔里有牙科診所站出來支援，提供外牆掛宣傳罷馬布條；而罷游志工在中興新村遭人比中指，罷團昨向警方提告，控告比中指騎士公然侮辱。

    南投縣罷免馬文君、游顥公民團體，昨日宣布二階連署書份數破萬，因二階連署只剩廿天，兩罷團都疾呼民眾邀鄰居、親友來連署，加把勁二階一定可過關。

    「All罷馬」和「去游除垢」罷團，本週起除繼續外送、得來速的收送連署書服務，以及持續網路宣傳的空戰、定點連署的陸戰外，也將走入巷戰，有志工及部分民進黨議員走進社區巷弄，挨家挨戶宣傳並讓民眾在家連署。

    罷馬和罷游行動二階連署階段遭遇很多困難，其中清明連假「All罷馬」宣傳車，在草屯鎮市區遭攔阻，恫嚇不准再開，埔里鎮有牙科診所獲知後，提供診所外牆懸掛兩面罷馬宣傳布條。

    「去游除垢」罷團也被嗆聲、鬧場，志工清明連假在中興新村第一市場舉牌宣傳時，被機車騎士比中指，罷團昨向警方報案，控告該騎士公然侮辱。（相關新聞刊A1、A5）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播