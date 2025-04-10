南投罷馬罷游連署 本週進巷戰

2025/04/10 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「游頭馬面」雙罷團昨日公布二階連署雙破萬份，志工除繼續外送、得來速等連署便捷服務外，本週也將進入巷戰，走入巷弄宣傳並接受現場連署。另罷馬宣傳受阻，埔里有牙科診所站出來支援，提供外牆掛宣傳罷馬布條；而罷游志工在中興新村遭人比中指，罷團昨向警方提告，控告比中指騎士公然侮辱。

南投縣罷免馬文君、游顥公民團體，昨日宣布二階連署書份數破萬，因二階連署只剩廿天，兩罷團都疾呼民眾邀鄰居、親友來連署，加把勁二階一定可過關。

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「All罷馬」和「去游除垢」罷團，本週起除繼續外送、得來速的收送連署書服務，以及持續網路宣傳的空戰、定點連署的陸戰外，也將走入巷戰，有志工及部分民進黨議員走進社區巷弄，挨家挨戶宣傳並讓民眾在家連署。

罷馬和罷游行動二階連署階段遭遇很多困難，其中清明連假「All罷馬」宣傳車，在草屯鎮市區遭攔阻，恫嚇不准再開，埔里鎮有牙科診所獲知後，提供診所外牆懸掛兩面罷馬宣傳布條。

「去游除垢」罷團也被嗆聲、鬧場，志工清明連假在中興新村第一市場舉牌宣傳時，被機車騎士比中指，罷團昨向警方報案，控告該騎士公然侮辱。（相關新聞刊A1、A5）

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