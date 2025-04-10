美關稅衝擊 南投廠商盼勿抽銀根

針對美國調高關稅，南投縣政府9日邀集廠商座談研商對策，會中由建設處長張洲滄報告中央880億元特別預算支持方案。（記者張協昇攝）

2025/04/10 05:30

縣府邀座談研商對策 公會籲備好紓困申請文件 利快速申辦

〔記者張協昇／南投報導〕美國宣布對台灣課徵三十二％關稅，對產業造成嚴重衝擊，南投縣政府昨邀集縣內廠商代表及相關公、協會座談研商對策，會中廠商提出包括減稅、降息、凍漲電費、優惠補助及展延銀行貸款等訴求，另公會代表也呼籲廠商先備好紓困申請文件，以利快速申辦中央補助事宜。

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南投縣政府已責成工策會與建設處，針對縣內南崗、竹山兩大工業區及各產業園區廠商進行訪查，縣內一千一百五十家廠商，初估約有二百多家包括機械零件、塑膠製品、食品製造等行業廠商會受到影響。

昨天的座談會，廠商紛紛希望銀行不要抽銀根，防止業者因資金周轉不靈而影響經營，能展延貸款本金，優先支付利息等。中華民國工業區聯合總會副總會長董正宗即指出，廠商無法繼續經營時，員工因而失業將是最大的問題，希望政府挺銀行、銀行挺企業、企業挺員工，避免員工失業衍生更多社會問題。

縣長許淑華表示，針對廠商提出的訴求，縣府都將向中央具體建議，縣府也會推出地方稅務減免等因應辦法。尤其疫情期間中央曾提出各種補助及貸款方案，希望此次也能比照辦理。

許淑華強調，目前中央八百八十億元特別預算協助方案確定是不夠的，相信朝野都會繼續努力協助企業，請廠商即早備齊資料，待中央提出具體補助方案後，便能馬上申請。縣府、工策會也將持續連絡各企業，了解個別需求予以協助，下一步並將邀請農業界盤點各鄉鎮可能面臨到的農產業衝擊提早因應，絕不能犧牲農民的權益。

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