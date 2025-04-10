基隆公車漏油2公里 2騎士摔傷

基隆市義一路與信二路的路面都是油漬，環保局人員以木屑除油。 （記者盧賢秀攝）

2025/04/10 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公車又傳漏油，導致兩名上班騎士摔車受傷！昨天一早，一輛低底盤學生專車經過義一路富狗橋時，底盤擦撞到橋面導致漏油，從義一路、信二路一直到基隆女中沿路約二公里都有油漬，先後造成兩名騎士摔車受傷，公車處表示會負起責任。

學生專車經富狗橋 底盤擦撞橋面

昨天上午六點多，義一路台灣銀行基隆分行、基隆市府前的路面發現有大量油漬，從義一路右轉到信二路，一直到基隆女中都有，不少機車紛紛閃避，仍造成兩名騎士摔傷，一人送醫幸無大礙；員警獲報至現場維持交通，清潔隊也在現場鋪木屑吸油止滑、除油，避免再發生意外。

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清潔隊鋪木屑吸油止滑、除油

公車處長鄭永陽表示，據查是從七堵百福社區到基隆女中的學生專車，行經富狗橋時，底盤擦撞到橋面致使油底殼破裂沿路漏油，駕駛回報後，車輛駛抵基隆女中便拖回保養廠檢修；若有因油漬造成汽機車損害、民眾受傷，公車處都會負責。

鄭永陽研判是富狗橋路面較高，因公車行駛角度及載客數多，底盤擦撞路面所致。市議員許睿慈指出，富狗橋橋面設計符合低底盤公車行駛標準，且逾兩年未發生類似事故，公車處與工務處應共同調查提出改善措施。此外，未來三年要全數汰換為電動低底盤公車，公車處應強化駕駛員的專業培訓，確保公共運輸系統的友善與安全。

議員︰應調查提出改善措施

基隆市公車去年六月也發生漏油意外，一輛二○三線公車深夜加油後開回分站，疑因機械故障在新豐街、北寧路及和平島沿路漏油，造成海大學生及外送員逾十人摔傷，一名外送員摔斷七根肋骨，當時在網路上被罵翻。

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