松菸與AIT創新中心 確認合作方式

松山文創園區與美國在台協會合作設立美國創新中心（AIC）。（取自AIC臉書）

2025/04/10 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕松山文創園區與美國在台協會（AIT）簽訂合作備忘錄（MOU），免費提供部分空間並合作設立美國創新中心（AIC），卻傳出市府在租期屆滿後不再續約，場地將另作他用，變相逼走AIC，台北市文化局昨表示，松菸希望與AIT洽談新合作模式，仍會無償提供空間，昨已確認新的合作方式，將納入更多局處做為合作夥伴。

將納入更多局處做合作夥伴

文化局長蔡詩萍表示，過去松菸與AIT簽署合作備忘錄，第一次簽一年，第二次簽兩年、第三次簽三年，今年九月合約到期，自去年四月起就開始洽談新的合作模式。過去AIC使用約卅坪空間，分成兩間分別放機具跟桌椅；第一期合作案量多，第二期逐漸減少，第三期使用率更大幅降低，因此松菸希望洽談新模式，希望不再使用固定場域，讓空間能夠提供給更多文創業者使用。

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蔡詩萍強調，只要AIC有需求，松菸仍會無償提供場域繼續合作，但也希望能更有效的運用，並非外界所稱「中斷合作」。文化局補充說明，AIC昨與市府確立新合作方式，並強調與北市府保持良好合作關係，並定期與全台互動交流；而為更響應台北市民需求與關注，雙方正擴大合作，納入更多局處夥伴，並將持續維持與松山文創園區的穩固關係。

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