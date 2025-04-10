6000萬復建 中埔嘉141線8月完工

嘉141線正施作復建工程。（記者王善嬿攝）

2025/04/10 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉中崙、同仁村往返大埔鄉重要聯絡道路嘉一四一線，因二○二○年九月豪雨期間致土石坍方、路基掏空，縣府獲中央全額補助六千萬元進行復建，經兩年監測查出三大致災原因，依此「對症下藥」施工，工程歷時近五年，預定今年八月完工，提供民眾更安全舒適道路。

縣長翁章梁昨由縣府建設處長郭良江、中埔鄉長李碧雲等人陪同現勘施工進度。

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建設處簡報，指經兩年監測調查，調查結果顯示因該路段鄰近凍子腳溪九十度急彎處，位於河流凹岸受沖刷，以及處於順向坡，加上地下水浸潤等三大致災原因，因而先進行凍仔腳溪床整治工程，並於道路上、下坡設置擋土牆、基樁等穩固路基。

工程施工期間，為避免交通中斷，由中埔公所與地主協調在崩塌路段上方開闢臨時便道，同時啟動地質鑽探與邊坡監測作業，包括地下水位觀測井、災前及災後衛星影像分析，並蒐集地質資料確認有無深層滑動跡象。

工程施工通過去年六月豪雨、七月凱米颱風，及今年元月廿一日大埔地震「考驗」，目前尚有護坡、柏油路面鋪設工程待完成。

翁章梁表示，中埔凍仔腳嘉一四一線路段修復工序完善，並獲行政院公共工程委員會肯定，施工團隊在嚴峻條件下加速推進工程，待今年八月完工，將讓道路更加安全舒適。

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