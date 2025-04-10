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    嘉義製材所整修 活化為展場、市集

    「嘉義製材所」進行整修改善工程。（記者王善嬿攝）

    「嘉義製材所」進行整修改善工程。（記者王善嬿攝）

    2025/04/10 05:30

    優化園區設施 明年4月底完工 標租轉型提供多元服務

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕有百年歷史的「嘉義製材所」，日治時期因為設施先進，曾被譽為「東洋第一」，阿里山林業鐵路及文化資產管理處為優化改善園區設施，正進行休園施工整修改善工程（，整體工程預計明年四月底竣工，屆時朝公開標租，盼進行轉型活化，規劃提供主題展覽、餐飲、展售、市集等多元服務，讓更多民眾認識這個饒富歷史意義的所在地。

    1914年啟用 製程獲譽「東洋第一」

    一九一二年阿里山林鐵通車，一九一四年嘉義製材所完工啟用，當時匯集歐美最先進設備，幾乎全自動化製程，而有「東洋第一」美譽，製材所現今仍保存許多歷史建築及遺構。

    林鐵及文資處副處長周恆凱說，「嘉義製材所整體規劃及機具工廠設施改善工程」施作範圍，包括保留地下歷史遺構的機具工廠（第二代工場）、排煙道、大小辦公室；戶外休憩設施、貯木池及植栽景觀改善，以新增影音機電設備，其中機具工廠規劃結合科技展演、劇場燈光聲響方式，再現「東洋第一」製材流程。

    保留歷史遺構 新增影音機電設備

    本工程總經費六○五四萬元，去年十一月發包施工，目前休園施工，預計二○二六年四月底竣工，待完工前辦理公開標租，將嘉義製材所部分場域委外管理營運。

    阿里山世界遺產協會理事長郭家蓁說，協會長期與林業署等單位合作，透過文史調查、培育人才並舉辦走讀、市集等活動，守護阿里山林業景觀與文化資產，推動林業文化及林鐵登錄世界遺產。協會原承租嘉義製材所「手編工場」營運共享空間，目前移至民國路打造「貳陸陸杉space」持續運作。

    檜意森活村續約5年

    另，林鐵及文資處二○一四年以民間促參OT（營運—移轉）方式，委託檜意森活村股份有限公司管理營運「檜意森活村」十年，去年合約期滿，因營運績效良好，依契約規定由檜意森活村公司優先定約，續約五年，新契約至二○二九年二月廿八日止。

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