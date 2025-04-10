雲林油桐花季 19日登場

古坑鄉荷苞山桐花公園2000株油桐花，地方預估4月下旬才會盛開。 （記者李文德攝）

2025/04/10 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕古坑鄉荷苞山桐花公園有兩千株油桐花，是國內知名的賞花景點。今年因受氣溫低影響，近日才逐漸開花，與往年相較晚約一週進入開花期，地方預估四月下旬將迎來盛開。縣府、古坑鄉公所四月十九、廿日將在公園辦「雲林桐花祭」，讓民眾感受四月雪的魅力。

鄰近公園的谷泉咖啡負責人劉義騰表示，目前油桐花開不到一成，已吸引不少民眾陸陸續續前來賞花、拍照；縣府文觀處代理副處長陳世訓指出，以往古坑油桐花四月初就會明顯開花，今年因連續好幾波鋒面，讓平均溫度較低，開花期約晚了一週報到，預計四月下旬花況有望開逾五成。

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文觀處長陳璧君表示，雲林桐花祭今年以「雲林古坑—春天的桐話」為主題，藉由「伯公祭儀」宣揚客家人對天地的感謝，同時與在地觀光結合，享受與咖啡邂逅的浪漫文藝氣息，也讓更多民眾認識古坑的觀光美景。

古坑鄉長林慧如表示，除傳統祭典展現客家信仰精神，另有「客家獅與大面仔祈福演出」也將登場，更邀請遊客到「荷苞工作站」喝在地咖啡，吃荷苞社區特製的客家麻糬，享受四月雪的浪漫。

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