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    崙背多條農排水路 遭丟垃圾飄惡臭

    崙背鄉排水道路旁長年來被民眾亂丟棄垃圾。（記者李文德攝）

    崙背鄉排水道路旁長年來被民眾亂丟棄垃圾。（記者李文德攝）

    2025/04/10 05:30

    長達數百公尺清不完 髒亂點將設監視器

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣崙背鄉多條農排水路位處偏遠又人煙稀少，常有民眾隨意棄置垃圾，嚴重者長達數百公尺道路都是成堆生活垃圾，民眾抱怨「勸導還會被罵髒話」，盼公部門解決。鄉長李泓儀表示，將持續定點裝設監視器並開罰。

    民眾抱怨 勸導還被飆國罵

    縣府環保局統計，歷年遭民眾陳情、實際裁處的環境髒亂點共有五百卅處。近期崙背鄉民不斷向公所反映，排水路旁都是成堆的棄置垃圾，讓民眾困擾。以五魁村的枋南中排一，長達數百公尺的排水路旁全都是生活垃圾，包括塑膠、酒瓶等，更不乏隨意燃燒垃圾留下的焦黑痕跡。

    當地民眾抱怨，當地排水路人煙稀少，少有車輛經過，因此成為丟置垃圾熱點，曾有人在清晨看見亂丟垃圾者，苦口婆心地勸說還被飆國罵，也看過車輛經過時成堆的垃圾「噴飛」的奇景，更瀰漫著惡臭，盼相關單位解決。

    公所：發現亂丟者 將開罰

    崙背鄉公所清潔隊長曾淑貞表示，盤點鄉內髒亂點主要都是聚集在大排旁、無監視器之處，每次接獲民眾陳情，清潔隊立即前往清理，幾乎永遠清不完；鄉長李泓儀說，已在髒亂點安裝監視器，一發現隨意棄置垃圾者將會依法開罰。

    環保局長張喬維表示，已在多處重點違規熱區設置固定式與移動式監視器，去年全縣裁處違規案件一五四二件，總罰鍰金額一九八萬元。目前正研議透過稽查車結合AI辨識技術加強稽查力道，民眾用手機拍照錄影也可成為監督的力量，環保局將運用影像比對、以車追人，鎖定行為人並依法告發。

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