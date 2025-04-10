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    接連發生性騷擾、霸凌及教師不當行為》桃園會稽國小校長不適任案 教局調查

    會稽國小接二連三發生校園事件，市議員黃瓊慧（右二）帶家長到市府抗議。（記者謝武雄攝）

    會稽國小接二連三發生校園事件，市議員黃瓊慧（右二）帶家長到市府抗議。（記者謝武雄攝）

    2025/04/10 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市立會稽國小狀況連連，繼被爆出延遲通報特教助理員涉對學生性騷擾、霸凌事件，已違反性別平等教育法，及校長鄭家興在抖音帳號發表親中言論等爭議後，上週三發生三年級許姓班導師疑似不滿學生成績不佳，竟拿美工刀放在自己頸部，並揚言「讓血噴在你們身上、作業上，讓你們好好嘗嘗享受我的血」，事後鄭卻要將許調任特教組長，家長憤而認為鄭已不適任，昨由市議員黃瓊慧陪同到市府教育局陳情，教育局決定即起要求鄭請假配合調查。

    教育局官員表示，已依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」，召開校長事件審議會決議受理鄭家興疑似不適任一案，並啟動調查程序。

    據悉，雖然校方第一時間就讓許姓導師請長假就醫，並通報、啟動調查機制，但傳出許可能接任特教組長一職，引發家長反彈，要求教育局撤換校長；對此，黃瓊慧表示，許的情緒失控，讓學生備感害怕，應該先停職接受調查或治療，怎麼會派去管理特教班，質疑校長的處理有問題。

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