李慶文手工製棺 大溪碩果僅存

手工製棺師傅李慶文，半世紀以來，一刀一鑿悉心為顧客打造生命最後歸宿。（記者李容萍攝）

2025/04/10 05:30

記者李容萍／專題報導

桃園市大溪區中央路永興禮儀社，是堅持傳統木工手藝製棺的老字號，也是市立大溪木藝生態博物館「大溪工藝週」親近工藝職人的參訪據點，創辦人陳三郎十多年前過世後，兒子陳俊明接手營運，聘請外地師傅李慶文承續客製化棺木服務，近年「入土為安」土葬方式減少，李也高齡七十歲，常喊「要退休了」，一旦如此，大溪碩果僅存的手工製棺廠將隨之熄燈。

李慶文廿一歲退伍後，依母親提議到蘆竹區以製作棺木起家的舅舅店裡當學徒，技藝成熟後在桃園、蘆竹一帶從業，悉心為顧客打造生命最後歸宿，以前喪葬傳統都是土葬，鼎盛時期光大溪地區起碼五、六家禮儀社產製棺木，李一年曾製棺逾一百副（棺木的量詞），平均三天完成一副，做了五十年，雙手皆長滿厚繭。

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近廿年來，政府政策引導火葬，訂製棺木業跟著沒落，李慶文因此一年做不到廿副。

李慶文簡述棺木製作專業術語，通常由上下、左右及前後六塊木板組成，上方稱為「天」，下方為「地」，左右兩側為「月」，前後則稱為「遮頭」、「遮尾」。

棺木可彰顯亡者的身分、地位及財富，一般價位五、六萬元，企業家、富貴人家偏好紅檜、肖楠及香杉等香氣重的高貴木材，往往要價五、六十萬元，李慶文曾客製化超過一百萬元的；他說，製棺過程並無特別禁忌，只要不做虧心事，就沒有什麼好怕的。

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