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    桃園忠貞臨時市場今開幕 滿百換100抵用金

    桃園市中壢、平鎮區交界的忠貞公有零售市場4/10開幕，58攤位清晨6點起營運。（資料照，記者黃政嘉攝）

    桃園市中壢、平鎮區交界的忠貞公有零售市場4/10開幕，58攤位清晨6點起營運。（資料照，記者黃政嘉攝）

    2025/04/10 05:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕平鎮區、中壢區交界的忠貞公有零售臨時市場今天開幕，攤商清晨六點起就營運，市府經濟發展局為拉抬人氣與買氣，推出好康優惠、大獎等你抽活動，民眾今天來消費滿一百元，憑市場內購買的商品或收據、發票等憑證，即可兌換市集購物袋加市集抵用金一百元，每人限換一份，即起至五月十一日「單筆消費」每滿二百元可獲摸彩券一張，滿四百元兩張，依此類推，最大獎項為智慧變頻雙門冰箱。

    忠貞市場附近有軍營與眷村，眷村住戶有「異域」老兵及子孫，當地因而具有滇緬文化底蘊，市場範圍以龍平路為主，過去長期遭攤商違規佔用道路營業，違法搭建鐵皮頂棚及隔間，當作市場營業空間，影響居民生活環境安全與品質。

    至5/11 單筆滿200元兌1張摸彩券

    經發局市場科長廖振宏表示，市府推動「忠貞市場消防公安、環境及交通改善執行計畫」，以「先建後拆」原則，於市六用地設置臨時市場，整體規劃及硬體改善讓攤商在明亮環境下經營，也提升民眾購物與生活環境，上個月廿五日試營運，今辦開幕行銷活動；臨時市場六十個攤位，有兩攤商因故不租，將依「報名序號」遞補。

    抽獎結果 5/16公布於經發局官網

    廖說，抵用金使用期限至五月十一日，不找零；掃描摸彩券的QR Code，輸入序號及個人資料，可參與好禮抽獎，有智慧變頻雙門冰箱、自動集塵吸塵器、微多功能電子鍋等獎項，五月十六日於經發局官網、臉書公布抽獎結果。

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