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    《台中》中央市場改建 今年公園先動工

    台中市府推動中央市場改建，市議員陳俞融質疑市長盧秀燕上任六年多，改建進度延宕。（記者蘇孟娟攝）

    台中市府推動中央市場改建，市議員陳俞融質疑市長盧秀燕上任六年多，改建進度延宕。（記者蘇孟娟攝）

    2025/04/10 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市府推動中央市場改建，市議員陳俞融質疑市長盧秀燕上任六年多，改建進度延宕，攤商遷出後又放任市場舊址髒亂不堪，促市府明確給交代何時能改建；盧秀燕表示，預計今年公園先動工，明年社宅動工。

    議員批進度延宕 髒亂不堪

    陳俞融指出，前市長林佳龍任內即規劃收回中央市場，並朝結合商場、社會住宅與停車場等多功能使用，但盧秀燕上任後，因攤商補償金問題處理不當，引發攤商強烈抗爭，導致中央市場回收計畫延宕至今。

    社宅明年6月到8月動工

    陳俞融說，盧秀燕施政報告表示中央市場社宅將於明年底開工，究竟能不能在盧卸任前實際開工？應清楚向市民交代；另中央市場現場髒亂不已，嚴重影響周遭景觀及市民生活品質，相關改造建設計畫延宕，卻又在收回後擺爛不管，讓北區民眾無奈。

    盧秀燕指出，中央市場轉型後將規劃公園、可入住二百戶的社宅及保留商場功能，公園部分今年會先開工，社宅預計明年六月到八月動工；經發局長張峯源表示，中央市場預計今年九月拆除，針對環境髒亂部份近期會安排現勘後，再規劃進行改善。

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