美關稅衝擊產業 台中市府盤點34億挹注

2025/04/10 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕美國總統川普宣布對我課以三二％對等關稅，產業哀鴻遍野，不分朝野議員昨在議會都呼籲，市府要協助產業度過難關，議員黃守達更要求市長盧秀燕除了第二預備金五億元，更要動支台中市產業發展基金二十九億挹注，以協助廠商。

動支產發基金、二備金

盧秀燕表示，市府除了動支台中市產業發展基金二十九億挹注，還有第二預備金五億元，共三十四億元，但細節要等到中央公布八八○億元的補助細項後提出，如果不夠會啟動向市議會申請特別預算。

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議員林祈烽、蔡耀頡、林德宇、施志昌則質疑，市府能提供什麼協助？要求市府應提出具體的產業補貼加碼措施；陳淑華、張芬郁質疑，盧秀燕所提因應六大策略淪於口號。

議員李中表示，政府現在最重要是協助企業穩住勞工，將中央提出補助來補貼企業利息；劉士州要求，盧秀燕盤點地方有多少銀彈提供或協助受害廠商。

另，議員何文海擔憂台中國際會展中心延期開展，楊大鋐則批十月的試營運的展覽，目前報名攤位僅四百攤，遠低於去年預估逾千攤規模；經發局長張峯源指出，會展中心預計十二月下旬正式啟用，試營運展覽，台灣國際工具博覽會暨五金工業展，目標預計達四百家以上參展家數，報名情況良好。

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