《台中》防假訊息干擾 「敲羅」罷團暫停公布份數

防止假訊息，罷免立委羅廷瑋的團體「敲羅行動」，宣布暫停對外公布連署份數。（資料照）

2025/04/10 05:30

最後衝刺 每一份都關鍵

〔記者張軒哲、蘇孟娟／台中報導〕大罷免二階連署進入倒數，台中罷免第六選區國民黨立委羅廷瑋的罷免團體「敲羅行動」表示，近期中六選區流傳大量錯誤訊息，包括「連署達標不用再連署」、「一階通過就能跳過二階」、「只簽一次就夠」等，企圖干擾連署進度，罷團強調，二階連署尚未達標，每一份都很關鍵，宣布暫停對外公布連署份數，以免遭有心人士操作。

中六罷團指出，目前距離連署截止只剩最後十七天，進入關鍵決戰時刻，但近來不少民眾反映收到很多訊息，尤其是「連署已達標」，不需再連署的惡意假訊息到處流傳，企圖混淆干擾連署意願。

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有鑑於有心人士在最後衝刺階段千方百計干擾連署進行，中六罷團強調，為了防止謠言繼續影響士氣，讓資源專注在連署書填寫，即日起暫停對外公布連署進度與份數，每一天都當作最後一天來衝刺，籲民眾繼續挺大罷免，還沒填寫連署書的民眾一定站出來行動連署。

中六罷團強調，「我們不接受傲慢與背離選民的民意代表」，除了自己完成連署，更請大家帶親朋好友一同參與連署，一起完成這場公民自主的歷史行動。

「拒瓔」連署 今天徒步宣講

另外，罷免立委楊瓊瓔團體「中三拒瓔」，本週加強神岡區連署活動，九日下午邀請公民團體「經濟民主連合」成員，由市議員周永鴻陪同在社口與岸裡等人口稠密區域徒步宣講，呼籲一階有簽名的民眾，二階要再連署簽名，罷免藍營不適任立委。

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