《台中》捷運藍線都計審查未過 捷工局︰不影響6月動工

台中捷運藍線拚6月動工。圖為模擬圖。（中市府提供）

2025/04/10 05:30

機電標預算從351億暴增至608億 市府稱國際物料上漲

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕昨在議會進行施政報告，多名議員質疑重大建設延宕，「台中101」台灣智慧營運塔進度零，捷運藍線都市計畫審查遲未通過，甚至藍線機電標預算竟暴增七十三％，從三百五十一億增為六百零八億。

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藍線沿線 研擬增設社宅

捷工局長蘇瑞文指出，內政部審議藍線都市計畫案，只要配合國家政策在藍線沿線增加社宅規劃即可，六月動工的是機電標及龍井機廠土木標，不受影響；另機電標預算是二年前綜合規劃所做評估，隨國際物料上漲，已不符現今成本，經專案管理公司評估國內類似工程的招標金額後調整。

盧秀燕昨施政報告強調，今年是台中建設開花結果豐收年，包括台中國際會展中心、綠美圖等年底均將開幕營運，台中巨蛋工程也啟動，更邁入捷運大開發時代，包括捷運藍線動工等七線齊發；連台北101與國泰人壽均將來打造「台中101」，台中將蛻變成國際城市。

議員轟台灣智慧營運塔零進度

議員陳淑華表示，盧任內重大建設延宕再延宕，尤其水湳經貿園區的重大建設「台灣智慧營運塔」，之前才稱要打造成「台中101」，如今零進度，明年卸任在即已確定跳票，現今竟用台北101百貨進駐台中轉移焦點，掩蓋政策跳票的事實。

海洋館暑假啟用 時間仍未定

議員楊典忠也表示，施政報告稱台中海洋館暑假開幕，是七月還是八月迄今說不清；盧秀燕則保證暑假一定會完工啟用，詳細時間還要「看日子」。

議員張家銨質疑，藍線都市計畫今年三月二度遭內政部退件，根本尚未審議通過，「六月動工難道又是盧秀燕的作秀騙局」；江肇國更指出，藍線機電標原本預算三百五十一億，經過公開閱覽期後，預算竟暴增七十三％，飆至六百零八億，質疑是配合廠商提高預算。

台中捷運藍線拚6月動工。圖為模擬圖。（中市府提供）

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