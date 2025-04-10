苗栗後龍、通霄濱海景點 評估改善路網

白沙屯拱天宮位於通霄濱海地區並與後龍鎮許多景點相距不遠。（記者蔡政珉攝）

2025/04/10 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮與後龍鎮比鄰，兩地的白沙屯拱天宮、好望角、過港隧道、山邊媽祖等知名景點也接近。苗栗縣政府近年來因應遊客人車潮，除展開周遭道路改善工程，近期也進行後龍鎮及通霄鎮縣級濱海風景區路網可行性研究，標案已發包，將由專業團隊提出整體評估方案爭取提升整體觀旅服務品質。

擬拓路整合 讓遊客更便利

縣府交通工務處表示，後龍鎮與通霄鎮地區擁有豐富的歷史人文資源與宗教信仰文化，包括名聞遐邇的白沙屯拱天宮，以及周遭清海宮、山邊媽祖廟、媽靈宮等重要信仰中心，吸引遊客及信徒前往進香、參拜。

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將委專業團隊 研究可行性

但白沙屯至好望角一帶既有道路多為狹窄單車道，車輛難以會車，假日時交通壅塞及安全問題更為嚴重，限制地區的觀光與經濟發展潛力，縣府希望透過評估後龍鎮與通霄鎮宗教景點與濱海風景區周邊道路的拓寬及改善可行性，以基礎建設支持觀光發展，目前後龍鎮及通霄鎮縣級濱海風景區路網可行性研究已發包。

交通工務處表示，除了該可行性研究計畫，目前包括可連通白沙屯拱天宮、山邊媽祖、清海宮和萬年貝化石層的苗四十一線已經動土，拓寬沿線道路、彎道改善及配套基礎設施建設，並整合當地自然生態保育需求；拱天宮南側聯絡道工程案也已上網招標，持續建構完善路網。

白沙屯媽祖進香 超過25萬人報名

地方認為，白沙屯拱天宮徒步往北港朝天宮進香近年來報名人數屢創新高，今年已超過二十五萬人報名創下新高仍有機會攀升，拱天宮香客眾多，若能妥善建設基本建設，有助於宗教、觀光的結合，讓旅客外溢促進地方發展。

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